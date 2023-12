Esto dijo Laura Bozzo de su expulsión de un programa español

Laura Bozzo es una de las figuras más controvertidas dentro del mundo del espectáculo latino, y es por ello que su personalidad la ha llevado a participar en renombrados realities shows como “Las estrellas bailan en Hoy” y “La Casa de los Famosos”. Así fue que la conductora fue convocada para el programa “Gran Hermano VIP España”, del que fue expulsada recientemente, y en su descargo, la peruana estalló generando una nueva polémica.

Desde que comenzó su participación de Laura Bozzo en el reality español ha causado numerosas controversias dentro de la casa, con lo que ha dividido las opiniones, ganándose fanáticos y detractores al mismo tiempo. Sin embargo, la presentadora logró mantenerse dentro del show hasta la semifinal, hasta que el pasado miércoles 20 fue expulsada.

Laurs Bozzo generó una nueva polémica tras su salide del reality shoe "Gran Hermano VIP España". Foto: Instagram/ Laura Bozzo

Ante esto, Laura Bozzo mostró una actitud agresiva y grosera durante su salida, lo que provocó una nueva polémica en torno a ella. "No tengo nada más que hablar, más que regresarme a mi país. Gracias. Te pido por favor, que me dejes salir a agarrar mis cosas e irme. Necesito mis pastillas porque no me siento muy bien y necesito irme. Vine a por un sueño y me equivoqué. Uno no puede volver a empezar a los 70 en un país extraño donde te toman por loca. Olvídense", dijo en tono visiblemente molesto.

Por otro lado, cuando la conductora del show le solicitó que por lo menos se despida de sus compañeros, Laura Bozzo se negó y estalló. "No quiero, ¡váyanse al carajo!", dijo.

Laura Bozzo dejó abierta la posibilidad de trabajar en otros proyectos en España. Foto: Instagram/ Laura Bozzo

"No tengo nada que hablar contigo, por favor ábreme la puerta. Yo me voy ahorita, necesito mi ropa, que me la bajen. No tengo nada más que hablar, más que regresarme a mi país, punto, es todo lo que tengo que hacer. Soy la reina de mi país, no de los extranjeros", se descargó a la salida del programa.

Asimismo, la conductora peruana dejo entrever que podría participar en otro proyecto en España. "Estoy muy agradecida por los momentos de risa y de show, yo me he sacado el alma 14 semanas. De alguna manera he salido horrenda por todas las cámaras, toda mi imagen se fue al carajo sin maquillaje y sin nada. La verdad estoy muy contenta porque creo que demostré que de alguna manera a cualquier edad uno puede lograr las cosas. Para mí ha sido fuertísimo, había momentos en que me desestabilizaba demasiado porque entraba en contradicciones y cambios de ideas", finalizó