Así fue el arresto de Yailin “la más viral”

Hace unos días Yailin “la más viral” fue arrestada y trasladada a una prisión de Florida, Miami, luego de que supuestamente le haya atacado a golpes a su pareja Tekashi69. Luego de pagar una fianza fue liberada y ahora, salió a la luz el video que muestra el momento de la detención de la cantante dominicana.

Yailin “la más viral”, quien hace unas semanas cerró su cuenta de Instagram, aparece en el video hablando con un oficial de policía explicándole lo que había ocurrido con su novio Tekashi69. "Estábamos discutiendo, él viene, me agrede", relató la artista.

Yailin "la más viral" y Tekashi69 no paran de generar polémicas. Foto: Instagram/ Yailin "la más viral"

"Lo grabo, viene y se va. Se lleva mi teléfono, me borra todo, comienza a grabarme. Le digo que me devuelva mis cosas y me largo de, que no tengo nada que hacer aquí. No me las quiere devolver, me dice que no, que me iba sin dinero, sin nada. No soy de aquí, no tengo vehículo y sin nada. Me escondió mi pasaporte, pero me lo dio sin mis pertenencias y sin dinero, para donde me voy", agregó.

En el material se puede observar que Yailin “la más viral” está llorando mientras relata que la discusión comenzó porque se quería ir y el rapero no le dejó marcharse. "Tekashi no quería acusarte antes, no quería que nosotros te arrestemos. Pero lo que nosotros estamos investigando y la evidencia que tenemos es mandatorio, aquí en Florida, que en cualquier situación de violencia doméstica, porque ustedes están juntos, nosotros tenemos que arrestar a la persona que estaba golpeando", le explicó el oficial de policía.

Yailin "la más viral" fue liberada luego de pagar una fianza de 9 mil dólares. Foto: Instagram/ Yailin "la más viral"

Por su parte, la cantante aseguró que tenía videos donde se ve que su novio la golpea. "Voy a hablar con tu abogado también. Pero él tiene videos también. En esta situación él es la víctima", le aclaró el policía.

Yailin “la más viral”, quedó libre tras pagar una fianza de 9 mil dólares, y debido a su situación legal no podrá salir de Estados Unidos hasta tanto se aclare el hecho.