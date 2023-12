Manuel Turizo desata la polémica al besar a su madre en la boca

Manuel Turizo desató una polémica con su última publicación en redes sociales, donde aparece en un avión privado junto a su madre, Diana Marcela Zapata, quien lo sostiene de la cara y le da un beso en la boca.

El cantante utilizó su cuenta de Instagram, donde acumula más de 14,4 millones de seguidores, para compartir una serie de fotografías entre las que se encuentra la polémica imagen. "Por fin en casa", escribió Manuel Turizo.

La foto de Manuel Turizo y su madre que levantó la polémica entre los usuarios. Foto: Instagram/ Manuel Turizo

Quizás esto sea común en la familia del cantante, sin embargo, la postal provocó la reacción de los internautas, quienes le hicieron saber su opinión al intérprete de “Una lady como tú”.

"Sí tiene problemas psicólogos por besar a su mamá en la boca, lo digo desde mi punto profesional como psicóloga", "¿Por qué Manuel Turizo besa a su mamá en los labios?", "por qué normalizan los besos en la boca con los padres", "por qué se besa en la boca con la mamá, es decir, no mames", "está raro besar a la madre en la boca, más que todo", "yo tipo: la novia de Manuel está como mayor. Entro en los comentarios y descubro que es su mamá. Así quedé (emoji de payaso)", "¡A ver! Desde cualquier punto de vista, social, psicológico, religioso, sensorial y sentimental dar un beso en la boca es la prueba contundente ante el gusto y el deseo" y "veo que no fue tanto en los labios, aunque si se ve poquito mal", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Hubo opiniones divididas de los usuarios con respecto a la foto que compartió Manuel Turizo. Foto: Instagram/ Manuel Turizo

Por otra parte, estuvieron los fanáticos que defendieron al cantante. "Mis hijos de 19 y 16 años me dan un pico cuándo llegan a casa, al igual que a su papá, todo está en la mentalidad enferma que lleves", "mi hijo de 11 también me besa en la boca y espero que lo siga haciendo muchos años más, un beso fraternal, exactamente igual que cuando se lo doy en la frente o en la nariz, no sé porque se tiene que sexualizar todo" y "las personas que se besan es porque alcanzan otro nivel de confianza que no debe pasar la línea entre progenitores e hijos", fueron los mensajes a favor del colombiano.