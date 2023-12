La mega fiesta de Navidad de Jennifer Lopez y Ben Affleck en Los Ángeles

Falta muy poco para la Navidad y ya son varias las celebridades que se adelantan a los festejos y realizan exclusivas fiestas para recibir una de las épocas más felices del año. Y ese es el caso de, entre otros, Ben Affleck y Jennifer Lopez, quienes iniciaron las festividades navideñas con todo.

La pareja de famosos realizó una espléndida celebración en su lujosa mansión de Los Ángeles, California. Estuvieron acompañados por sus hijos los gemelos Emme y Max de Jennifer Lopez y Marc Anthony; y Violet, la hija mayor de Ben Affleck con Jennifer Garner.

La familia disfrutó de una velada llena de alegría y camaradería, aunque otro detalle muy destacado de esta mega fiesta tuvo que ver con la también presencia de otras personalidades famosas del mundo Hollywood. Fue un gran evento.

Las imágenes filtradas del evento capturaron a la Diva del Bronx lookeada con un elegante vestido azul strapless completamente bordado, su melena suelta, entonando el clásico "It's the most wonderful time of the year". El espacioso salón rebosaba de amigos y familiares, creando un ambiente festivo inolvidable.

La lista de invitados no se quedó atrás en glamour, con la presencia de la destacada actriz australiana Margot Robbie, protagonista de la exitosa película Barbie, y el apuesto Michael B. Jordan, conocido por su papel en la saga Black Panther.

Entre otros asistentes estaban también Casey Affleck, hermano de Ben Affleck; la actriz Jennifer Lewis; Lily Rabe; y Benny Medina, el leal manager de JLo durante años. Como era de esperar, en la fiesta no faltaron las risas pero tampoco los lujos.

Jennifer Lopez cantando en plena fiesta navideña.

Una fuente reveló a la revista People que la fiesta fue una experiencia sumamente divertida, con todos entonando canciones navideñas hasta altas horas de la noche. Jennifer Lopez, liderando la celebración, deleitó a los presentes con su talento vocal.