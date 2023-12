La fuerte denuncia sobre Chiara Ferragni por una campaña solidaria falsa

Chiara Ferragni tuvo que pedir disculpas en su Instagram luego de ser acusada de quedarse con el dinero que recaudó para una presunta campaña benéfica. Por toda esta razón, la joven empresaria de moda italiana fue multada con una cifra millonaria por “prácticas comerciales desleales”.

La modelo, la cual saltó a la fama en 2009, se situó en el foco de la polémica el pasado fin de semana, luego de que saliera a la luz que el dinero que recibió en medio de una campaña benéfica no fue entregado a su destino.

Todo comenzó a fines de 2022, cuando Chiara Ferragni se unió a una marca reconocida de dulces italiana, Balocco, para vender un pan dulce a modo de recaudación. La intención era reunir fondos para comprar un aparato que trataría el osteosarcoma y Sarcoma de Ewing, que serían destinados al Hospital Regina Margherita de Turín.

En su momento, el postre tenía un costo de 9 euros, el doble de lo que suele presentar normalmente. Sin embargo, al ser destinado a una causa benéfica, todo era factible para poder ayudar y hacer un bien para la gente.

Según informaron medios italianos, la empresa Balocco hizo una donación de 50 mil euros previo a que comenzara la campaña. Posteriormente, durante la recaudación, se habría obtenido un total de casi dos millones de euros, que no llegaron a su destino.

La Autoridad para la Garantía en las Comunicaciones (Agcom) dictaminó una multa de más de un millón de euros a las dos empresas propiedad de Chiara Ferragni, Fenice y TBS, por “prácticas comerciales desleales”; además de exigir 420 mil euros a Balocco.

Chiara Ferragni en el ojo de la tormenta tras una campaña benéfica con muchos grises.

"Esta práctica limitó considerablemente la libertad de elección de los consumidores, al aumentar su sensibilidad hacia las iniciativas benéficas, en particular a las destinadas a ayudar a los niños afectados por enfermedades graves", señalaron.

Chiara Ferragni se vio obligada a disculparse a través de un video de Instagram: “Siempre estuve convencida de que los más afortunados tienen la responsabilidad moral de hacer el bien. Me disculpo. Pero no es suficiente. Me di cuenta de que cometí un error de comunicación. Un error que atesoraré en el futuro, al separar completamente cualquier caridad de las actividades comerciales”, apuntó. Chiara Ferragni cierra un 2023 sumergida en problemas.

Acerca de la multa detalló: “Desafiaré la medida de la Agcm porque la considero desproporcionada e injusta. Mi error de buena fe fue vincular con la comunicación una actividad comercial y una solidaria. Lamento hacerlo. Pero, si la sanción definitiva fuera menor que la decidida ahora, la diferencia se añadiría al millón de euros”.