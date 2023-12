Por qué Sharon Stone está harta de las citas y se niega al amor

En el mundo Hollywood hay muchas historias de amor pero también otras que hablan de las rupturas, los desencantos y hasta los engaños. Es por eso que hay muchas figuras que, contrariamente a lo que uno pueda creer, decidieron cerrarle la puerta al romance desde hace ya un prolongado tiempo. Una de ellas es Sharon Stone, quien desde hace tiempo descartó seguir teniendo citas románticas.

La intérprete de Bajos instintos tuvo varios romances a lo largo de su vida. No es de extrañar, ya que es una de las mujeres más bellas del planeta y de la historia del cine. Sin embargo, con el paso de los años y las relaciones, los fracasos hicieron que empiece a tomar otra postura.

Sharon Stone fue desde siempre una de las mujeres más bellas de la industria del cine.

Sharon Stone se ha comprometido hasta en varias oportunidades, aunque se casó en tres de ellas. Con su último marido se divorció en 2004. Desde entonces, ha tenido algún que otro romance pero sin ser demasiado importante.

Martín Mica, Phil Bronstein, William J. MacDonald, Michael Greenburg, George Englund y más han sido solo algunos de los tantos hombres a los que conquistó la actriz, quien hoy tiene 65 años y luce tan increíble y bella como siempre.

Pero la oriunda de Pensilvania parece haberse hartado de las citas. No quiere atar su destino al de un hombre y en una charla que tuvo con Drew Barrymore en su programa de entrevistas reveló los motivos por los cuales ha estado soltera desde hace ya un largo tiempo -más allá de algún que otro touch and go-.

“Ya terminé de tener citas. Ya estoy harta de las citas porque encuentro que la gente no es sincera y no merece mi tiempo. Disfruto más de mi tiempo a solas y de mi tiempo con mis hijos y mis amigos”, comenzó explicando junto a la conductora.

Sharon Stone ya no quiere saber nada con tener citas románticas.

Pero luego, más allá de hacerlo en broma, dio otras razones por las cuales no se lanza hacia el amor. “Siento que no necesito otro niño. No quiero ninguna falta de sinceridad ni juegos”, se sinceró Sharon Stone, destacando lo independiente que es y sin la necesidad de sumar un posible dolor de cabeza a su vida.

Luego, para aclarar términos, explicó: “Tengo muy buenos amigos hombres, pero siento que cuando se trata de madurez emocional en las relaciones, los hombres y las mujeres aparentemente se encuentran en lugares diferentes”.