Esta es la razón por la que Alicia Machado se largó a llorar desconsoladamente en pleno programa en vivo

Esta semana, en el programa “¡Siéntese quien pueda!” de Univisión, conducido por Chiquibaby, se produjo un encuentro que ha dado mucho que hablar entre Alicia Machado y Jane Dipika Garrett, Miss Nepal 2023, quien tuvo una participación histórica en la última edición de Miss Universo al convertirse en la primera aspirante de talla grade en el certamen de belleza más importante del mundo. Durante el show, la exreina venezolana no pudo contener las lágrimas y se largó a llorar desconsoladamente al intercambiar experiencias con la invitada.

Y es que Alicia Machado, en su momento fue humillada al ser víctima de críticas y ataques por su peso, lo que hizo que la venezolana se sintiera identificada con Garrett.

Alicia Machado lloró desconsoladamente al recordar que fue víctima de ataques y críticas por su peso. Foto: ¡Siéntese quien pueda!

"Cuando la vi a ella fue para mí un bálsamo para mi corazón, pero lo más importante de todo esto es que el bullying sigue siendo un cáncer en nuestra sociedad. Yo era muy jovencita, con 18 años, quizás en ese momento yo no alcanzaba a dimensionar el daño que me hacía esta persona (refiriéndose al expresidente Donald Trump) al exponerme, al ridiculizarme, al humillarme de la forma como lo hizo durante meses, que me costara a mí recuperar mi autoestima, que quedó por el suelo, sino que yo tuve desgraciadamente consecuencias psicológicas devastadoras para mí, tuve bulimia, anorexia, desórdenes alimenticios, en algún momento quise quitarme la vida con 19 años, con 20 años, tuve ataques de pánico, yo no quería salir a la calle, me sentía la peor Miss Universo que había podido participar, me sentí una vergüenza para mi país, todo para darle popularidad a un concurso que estaba en decadencia en ese momento. Y eso para mí sigue siendo imperdonable, por más terapias a las que yo vaya solo yo sé lo que yo pasé, solamente yo lo sé y verla a ella el día de Miss Universo con su seguridad, con su belleza fue para mí surrealista", dijo Alicia Machado con los ojos llenos de lágrimas.

La Miss Nepal 2023 fue la primera aspirante de talla grande a Miss Universo. Foto: Miss Nepal Updates

Por su parte, Miss Nepal 2023 reveló que también se le cruzó por la mente el suicidio. "Yo sé lo que es eso porque en algún momento también quise quitarme la vida, inclusive hace un año atrás quise quitarme la vida. En un año transformé mi vida, pero tuve que cambiar como pensar, realmente odiaba mi cuerpo, me odiaba a mí misma, perdí toda mi autoestima, también sufrí de anorexia porque tengo problemas hormonales que me hacen ganar peso. Todavía hoy la gente me llama puerca, ballena, búfalo, me llaman así pero yo no dejo que eso me afecte más porque tengo una validación de mí misma. Lo único que tengo que decir es que la autovalidación es lo más importante, de Dios y de ti misma, es todo lo que necesitas", concluyó Jane Dipika Garrett.