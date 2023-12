Heidi Klum explotó de bronca por los rumores de que hace una dieta inhumana de 900 calorías por día

La farándula siempre hizo culto a los cuerpos “perfectos”, hegemónicos, pero también condenan algunas prácticas para alcanzarlo. Es por eso que Heidi Klum explotó de bronca por los rumores que se esparcieron, de que hace una dieta inhumana de 900 calorías por día.

A mediados de este año, la modelo, presentadora y empresaria alemana estalló ante lo que varios medios habían deslizado, siendo el periódico británico Daily Mail el más representativo, y salió a contestarles, aclarando la situación y su dieta.

Es que el medio había compartido un estudio hecho a base de lo que Heidi había de la rutina de comidas que compartió en un ida y vuelta de preguntas y respuestas con sus seguidores, y lo contrastó con la recomendación del Instituto Nacional del Corazón, la Sangre y los Pulmones, que indica un piso de 2000 calorías para una mujer de 1,70 metros de estatura.

“Acabo de llegar a casa y algunos amigos me están enviando estos artículos que se han escrito en donde afirman que solo como 900 calorías por día”, arrancó su discurso a través de un video en su cuenta de Instagram y sentenció, “primero, quiero decir que no recuerdo haber tenido que contar mis calorías nunca en mi vida. No crean todo lo que leen”.

“Que quede en claro que no cuento mis calorías”, repitió con efusividad, para despejar cualquier otra duda. “Alguien me consultó cuánto pesaba y yo me subí a la balanza y mostré el número”, aclarando los 62 kilos que arrojó ese pesaje, pero principalmente para mostrarse sincera respecto al tema.

La bronca de Klum no podía esconderse, así como también la incredulidad respecto a esos titulares. “No sé. La gente simplemente junta cosas que andan dando vueltas y escribe un montón de porquerías, y es realmente triste porque ya no hay periodismo de verdad”, esgrimió indignada.

“Una persona lo escribe y luego todo el mundo se agarra de eso y es realmente triste porque, ya saben, la gente lo lee y piensa que es verdad y posiblemente siga el consejo, y eso no es bueno”, reflexionó sobre el alcance de los medios grandes para facilitar la adhesión a tendencias no muy seguras ni sanas.