Eugenio Derbez revela el difícil momento de su vida que le hizo pensar en morir

En agosto de 2022, Eugenio Derbez sufrió un grave accidente doméstico que le fracturó uno de sus hombros. El comediante se encontraba junto a su hijo Vadhir en un pequeño pueblo de Atlanta, Estados Unidos, llamado Pistol, donde estaban jugando con un aparato de realidad virtual cuando de pronto se produjo el incidente. Según el también director, este hecho fue el momento más difícil de su vida, al punto que le hizo pensar en morir.

Según Eugenio Derbez, en esa localidad se habían negado a darle la asistencia necesaria ya que no tenían capacidad para atenderlo. Fue así que el creador de “La Familia P. Luche” fue trasladado a Los Ángeles, California, donde reside su familia para que le brinden la ayuda médica necesaria.

En agosto de 2022, Eugenio Derbez sufrió un grave accidente en uno de sus hombros. Foto: Instagram/ Eugenio Derbez

En una reciente entrevista para el programa mexicano de televisión “Ventaneando” de TV Azteca, el director relató su dolorosa experiencia. "Los gritos que yo pegaba, y yo les decía 'duérmanme, mátenme, ya no aguanto', ni llorar podía", reveló Derbez.

"Finalmente, me durmieron, me acomodaron el hombro, no en su lugar, porque ya no había dónde meterlo, y me dijeron 'que Dios lo bendiga, vaya a buscar un hospital, porque esta fractura está muy complicada'. Me regresan casi dormido", expresó el también productor.

El diagnóstico que recibió Eugenio Derbez fue poco favorable, ya que, por la delicada situación de su hombro, debían quitar por completo la parte afectada. "El médico me dijo 'voy a tener que reconstruirlo y si no puedo…', uno de los planes era, literal te cortan y te meten un hombro de plástico con el peligro de que tu cuerpo lo rechace", detalló el actor.

Eugenio Derbez se encontraba en compañía de su hijo Vadhir cuando ocurrió el accidente. Foto: Instagram/ Vadhir Derbez

Antes de someterle a la intervención quirúrgica, Eugenio Derbez estuvo bajo los efectos de fuertes drogas para poder soportar el dolor que sentía. "Esos cuatro días sí los pasó prácticamente drogado, porque ahora sí le dieron para el dolor en nuestra casa. Te hacen firmar unos papeles impresionantes de lo que vas a administrarle al enfermo y un antídoto por si hay una sobredosis, porque son opioides, es lo único que le quitaba el dolor", relató Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio, quien estaba también en la entrevista.

Actualmente, Derbez está completamente recuperado, sin embargo, se sometió a un largo e intenso proceso de rehabilitación de su hombro que lo tuvo alejado del trabajo durante varios meses.