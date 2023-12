Emma Watson reveló por qué es tan feliz lejos de Hollywood: "Fue aterrador"

Desde que era muy pequeña y protagonizaba las películas de Harry Potter junto a Daniel Radcliffe, Emma Watson siempre mostró tener mucho carácter y una personalidad bien marcada. Sin embargo, aquella estrella que prometía un futuro gigantesco dentro de la industria del cine, decidió de un momento a otro alejarse de Hollywood y tomar nuevos rumbos.

Desde hace tiempo Emma Watson se ha definido como una activista, al momento de expresar sus puntos de vista sobre diversas temáticas que nos atraviesan como sociedad. Se ha declarado 100% feminista y no duda en apoyar las campañas y la lucha de las mujeres.

Desde hace unos años que Emma Watson decidió distanciarse de Hollywood.

Alejada del mundo Hollywood durante los últimos años, la actriz concedió recientemente una entrevista con la revista British Vogue y se sinceró al hablar sobre su decisión de alejarse de la actuación y buscar nuevos objetivos.

La intérprete contó que luego de su última película, Mujercitas, se inscribió en una maestría en escritura creativa. A su vez reveló que tenía mucha incertidumbre sobre qué hacer, ya que había estado varios años delante de las cámaras.

“Debido a que estoy en una carrera que avanza muy rápidamente, la decisión de tomarme el tiempo para hacer estas cosas me pareció muy importante. Volver para atrás, escribir, estudiar y ponerme detrás de la cámara fue aterrador para mí porque nunca lo había hecho antes. Siempre había estado frente a una y siempre había sido actriz”, señaló.

Advirtió estar “muy contenta” de este alejamiento de la actuación. “Tengo que la sensación de tener mi propia voz, mi espacio creativo y la soberanía de alguna manera que no creo haber tenido antes. Ahora soy más autónoma”, lanzó.

Emma Watson ahora se aboca hacia otras pasiones.

El tiempo que se tomó lejos de los flashes le permitió a Emma Watson descubrir qué es lo que realmente la hace feliz. “Cuando ocupás la primera fila con las personas más exitosas, queda muy claro que no hay absolutamente ningún nivel de éxito que te haga feliz o contento de alguna manera si no te gusta quién sos o si no disfrutás lo que estás haciendo cuando te están mirando”, reflexionó.

Dentro de estas nuevas actividades que tiene, ahora encuentra su pasión en el pickleball, coleccionar figuritas y pasar mucho tiempo con su perra Sofía. Además, obviamente, su faceta como escritora y este detrás de cámaras que empezó a tener. No obstante, no descartó volver a actuar en algún momento.