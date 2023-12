El escalofriante episodio que vivió Sydney Sweeney al ser picada por una araña

Sydney Sweeney vivió un momento muy peligroso durante el rodaje de Anyone But You, una comedia romántica que está a punto de estrenarse. Y es que la actriz recientemente confesó el peligroso accidente que sufrió con una araña mientras filmaba la película.

¿Qué pasó puntualmente? En una reciente entrevista, compartieron el momento en el que Sydney Sweeney termina siendo picada por una araña. El episodio es dramático, lo que podría haber terminado en algo muy grave para la actriz.

Las imágenes se pasaron al aire de The Tonight Show con Jimmy Fallon, programa al que fue la también influencer para promocionar sus películas Anyone But You y Madame Web. “Pensé que iba a morir por el veneno”, aseguró preocupada.

La araña en cuestión estaba "entrenada", razón por la cual la intérprete de Euphoria se confió al ponerla en sus manos. Sin embargo, en un giro totalmente imprevisto, termina picándola y no solo le causa un grito de dolor a la estrella sino que también un susto enorme.

“Mientras estábamos filmando, es que esa cosa empezó a lastimarme. Estábamos en medio de la escena y se suponía que yo debía gritar, pero mis gritos se volvieron realmente serios”, explicó Sydney Sweeney, poniéndole algo de humor a la situación.

La actriz dijo que los técnicos pensaban que su reacción era una gran actuación, pero todo era real. “Pensaron que estaba tomando decisiones dramáticas realmente serias en una comedia romántica. Esto es un desastre para cualquier actor. Fue terrible”, dijo.

Sydney Sweeney estuvo presente en el show de Jimmy Fallon.

La joven de 26 años dijo que lo peor de todo es que ella se quedó con la araña en el brazo y que nadie cortó la escena que estaban rodando. “Me estaba picando y yo gritaba, mientras todos me miraban”, aseguró, y que el único que reaccionó fue su compañero Glen Powell: “Fue el único que dijo ‘esperá, esto parece real y hay que cortar’”.