Con un provocador bikini rojo, Majo Aguilar demuestra que es la más hermosa de su familia

Majo Aguilar es una de las grandes promesas de la música regional mexicana, quien proviene de una dinastía de artistas que se ha destacado de generación en generación. Es nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, sobrina de Pepe Aguilar y prima de Ángela Aguilar. Sin embargo, además de estar consolidándose como cantante, enamora en sus redes sociales con publicaciones como las que hizo recientemente, donde aparece luciendo un provocador bikini rojo, con el que demostró que es la más hermosa de su familia.

Además de mostrar su talento para la música, Majo Aguilar se ha convertido en un referente de la moda, ya que logrado fusionar un estilo moderno con prendas clásicas del género ranchero, ubicándose como una de las mujeres que mejor se visten en la industria de la música latina.

Majo Aguilar presumió su perfecta figura luciendo un sensual bikini rojo. Foto: Instagram/ Majo Aguilar

Majo Aguilar robó suspiros con un coqueto bikini rojo

Majo Aguilar se robó los suspiros de sus fanáticos luego de compartir en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 695 mil seguidores, una serie de fotografías donde aparece en el mar luciendo un infartante bikini rojo.

La joven cantante derrochó belleza y sensualidad a orillas del océano Pacífico, posando con un coqueto bikini rojo, que dejaba al descubierto su perfecta figura. La prima de Ángela Aguilar, se mostró de frente y de espalda, dejando en claro que es una de las artistas más hermosas del medio.

Majo Aguilar se robó las miradas con un clásico look playero. Foto: Instagram/ Majo Aguilar

Teniendo como marco las olas de mar, Majo Aguilar improvisó una sesión de fotos para deleitar a sus admiradores, luciendo un traje de baño rojo de corte clásico, que estaba compuesto por dos piezas. Con este look la artista conquistó a sus fans, quienes al ver las imágenes no dudaron en enviarles mensajes halagadores. “Bella”, “más perfecta no se puede ser”, “me encantas, estás espectacularmente hermosa, te amo”, “bella mi ranchera galáctica, “que hermosa estás”, “belleza de mujer, te ves como una diosa”, “bella como siempre”, “muy guapa Majo” y “verdadera belleza mexicana, eres mi amor platónico”, fueron alguno de los casi mil comentarios que le llegaron a la joven artista.