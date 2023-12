Carlos Adyan revela porqué es tan amigo de Marc Anthony

Es sabido que el reconocido conductor del programa “En Casa con Telemundo” Carlos Adyan y Marc Anthony mantienen una estrecha relación, al punto de que el cantante puertorriqueño y su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, fueron sus padrinos en su boda con Carlos Quintanilla. Ahora, el presentador reveló el secreto de su amistad con el salsero.

En una reciente entrevista para Mezcal TV, Carlos Adyan contó cómo se inició su sólida amistad con Marc Anthony. "Yo trabajé con Marc hace ocho o nueve años, antes de entrar a Telemundo. Fui asistente personal de él y nos volvimos a reunir. Él siempre me escribía para mi graduación, para diferentes cosas que pasaban y ya en el tiempo que estaba trabajando en Telemundo", expresó el conductor.

Marc Anthony y Nadia Ferreira fueron padrinos en la boda de Carlos Adyan y Carlos Quintanilla. Foto: Instagram/ Carlos Adyan

Asimismo, el joven presentador de Telemundo mantiene una cercana amistad con la esposa del cantante, Nadia Ferreira, a quien la conoció cuando la paraguaya participó en el certamen “Miss Universo 2021”. "Nos hemos ido uniendo más porque también soy muy buen amigo de Nadia, de su esposa, entonces una cosa ha llevado a la otra y la verdad es que tengo una amistad bien bonita y la disfrutamos mucho", comentó.

Adyan aseguró que durante el tiempo que trabajó con Marc Anthony ha aprendido mucho. "Lo que más aprendí fue a ser organizado. La gente muchas veces en las redes me ve que yo estoy haciendo una cosa aquí, otra allá, otra acá, todo eso es a base de estructura y lo aprendí siendo justamente asistente personal de Marc, porque uno tenía que literalmente cumplir con una agenda que era mayor responsabilidad porque no era mía, era su agenda", relató.

Carlos Adyan y Nadia Ferreira se conocieron cuando la modelo participó en Miss Universo. Foto: Instagram/ Carlos Adyan

"Definitivamente eso me forjó mucho para poder cumplir con todo, porque ustedes me ven que yo ando en mil cosas, siempre trato de ir a todo, siempre trato de decir que sí a todo y eso lo aprendí de él", se sinceró.

Carlos Adyan colaboró con el salsero durante solamente tres meses y reconoce que, si bien tuvo grandes lecciones con ese trabajo, lo suyo eran las pantallas. "Duré poco, pero por mi propia decisión porque decía: 'no, es que a mí no me apasiona trabajar como asistente personal, a mí me apasiona las cámaras, las luces, la televisión'. Yo creo que parte de eso también es lo que ayudó, que siempre fui sincero. Le dije que no era nada malo, que simplemente era una decisión propia de partir", finalizó el presentador.