Por qué acusan a Jenna Ortega de ser una estrella "tóxica"

El nivel de popularidad que alcanzó Jenna Ortega en todo este último tiempo ha sido descomunal. Sin dudas se ha convertido en la estrella del momento, protagonizando grandes éxitos y siendo una joven que no solo goza de un exquisito presente sino también dueña de un futuro inmenso. Sin embargo, hace poco la acusaron de ser "tóxica".

Si bien su protagonismo en la serie Merlina (Wednesday originalmente) la terminó por catapultar al estrellato, también hay que tener en cuenta su paso por la saga de Scream y su pronta aparición en Beetlejuice 2, además de convertirse en la imagen de marcas como Adidas o Dior.

Jenna Ortega viene de ser furor con la serie Merlina.

Con todo este potencial y siendo una fuerte figura dentro de la industria del entretenimiento, conocer algunos detalles detrás de escena de Jenna Ortega han sido de absoluto interés. Y en este punto llamó poderosamente la atención el haber explicado que, en algún momento, se animó a cambiar el guión de Merlina.

Estas mismas declaraciones las hizo en el podcast de Dax Shepard. "Hubo momentos del rodaje en los que incluso me volví poco profesional porque simplemente empecé a cambiar el guion sobre la marcha", confesaba la intérprete.

La joven de 21 años (los cumplió el pasado 27 de septiembre) explicó también que cuando creía que alguna escena o una trama no tenía sentido para su personaje, se negaba a rodarla o, directamente, cambiaba los diálogos.

Su confesión tuvo un gran impacto en los círculos especializados de la industria. Así llegamos a Twitter, cuando el productor Steven DeKnight, responsable de títulos como Buffy Cazavampiros o Daredevil, que califó su comportamiento como algo "tóxico".

"Es joven y quizá no sepa lo que está haciendo (pero debería). También debería preguntarse cómo se sentiría si los creadores dieran una entrevista y hablaran de lo difícil que fue trabajar con ella y cómo se negó a interpretar el material", disparó el productor.

Jenna Ortega admitió tener problemas en el set de Merlina.

Lo cierto es que, más allá de este furioso descargo, no pasó mucho tiempo para que Steven DeKnight deba retractarse de sus dichos, aunque mantuvo que las diferencias creativas deberían solucionarse en los rodajes.

No era la primera vez que Jenna Ortega reconocía las diferencias creativas con el equipo de la serie, argumentando que también confrontó con el director de la serie Tim Burton: "Fue estresante. Sentía que todos querían cosas diferentes. Recuerdo que Tim no quería que mostrara ninguna emoción en absoluto. Quería una interpretación plana (...) Hubo muchas batallas de ese tipo porque sentía que no siempre se confiaba en mí".