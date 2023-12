Adamari López cuenta su increíble experiencia en Uruguay

Adamari López es una de las personalidades del mundo del entretenimiento más reconocidas en Latinoamérica, quien con sus participaciones en telenovelas y como conductora de televisión en Estados Unidos ha construido una carrera exitosa. Recientemente, la presentadora vivió una increíble experiencia al viajar a Uruguay para ponerse al frente de un nuevo programa llamado “¿Quién caerá?”

En una reciente entrevista con el diario “El País” de Uruguay, Adamari López habló de lo vivido en ese país. “No había conocido Uruguay antes. Sabía dónde quedaba porque tengo una amiga muy querida, Laura, que es uruguaya y es quien me ayuda cuando no puedo llevar a mi niña a la escuela. Vive en Miami y me ayuda muchísimo en términos de facilitarme el transporte y bienestar de mi hija en muchos momentos", mencionó la conductora.

Adamari López estuvo viviendo en Uruguay durante dos meses. Foto: Instagram/ Adamari López

"Se ha convertido en alguien muy querido y hasta indispensable para mí. Laura nos habla mucho del país, nos ha dado direcciones. Por ejemplo, a mí las palmitas alemanas me fascinan. Nosotros le decimos 'orejitas', y ella me dijo cómo las tenía que pedir y dónde las iba a comprar. Me dio lugares para visitar, tipos de comida o cosas que me podían gustar como el arrollado de pollo, la pizza, y cosas que no comer. No tenía el gusto de conocer el país, pero sí tenía una persona cercana que me hablaba de las tradiciones y las culturas. Ya me sentía en mi casa". Cuando me ofrecieron lugares para quedarme, Laura me dijo 'te recomiendo este lugar porque estás en un sitio bonito para ver y a poca distancia de distintos sitios' Tenía una dirección antes de llegar. No es lo mismo que cuando llegas y no sabes nada del lugar", expresó Adamari López.

Asimismo, la presentadora admitió haberse impresionado de muchas cosas en este país sudamericano que le abrió las puertas. "Me han sorprendido muchísimas cosas, pero para bien. La gente me parece muy respetuosa, muy cariñosa y a la vez cercana. Ustedes se divierten, aunque de entrada son serios, respetuosos. He visto mucha fanaticada que viene y les da como pena acercarse", dijo.

Adamari López ha conquistado el corazón de los uruguayos. Foto: Instagram/ Adamari López

"En otras partes se acercan y no importa dónde estás, si estás bien o mal: es 'dame una foto' o 'dame un autógrafo'. A mí no me molesta eso, pero sí me sorprende el grado de respeto que tienen los uruguayos a la hora de acercarse a otra persona. No transgredir el espacio, evitar que se sienta incómoda, y eso me parece muy lindo. También me encanta la comida, he llegado en primavera y el clima ha estado más fresquito. Los primeros días fueron bastante fríos para ser primavera, pero ahora que se acerca más el verano hace un poco más de calor, sin que todavía me agobie. Es bonito tener diferentes estaciones, que en Puerto Rico no hay: hace calor, o calor con un poquito de brisa", relató Adamari López.

Sobre ser la conductora de este nuevo programa de televisión, la mamá de Alaïa cree que se dio gracias a su sacrificio y trabajo profesional. "Empecé desde muy pequeña y me he ido ganando diferentes oportunidades dentro de esto que para mí es mi vida", confesó.

Adamari López estará al frente del programa "¿Quién caerá?" de TelevisaUnivisión Foto: Instagram/ Adamari López

"Hice Comunicaciones y una maestría en Relaciones Públicas. En ese momento surge un casting en México. En ese país estuve 15 años muy felices, después regreso a Estados Unidos porque descubro que tenía cáncer; me recupero, me caso, sigo trabajando en la televisión, y me dan la oportunidad para conducir un programa, Un nuevo día, en el que estuve 11 años. Ahí crecí mucho en la conducción. Igual no es un programa como el que estoy haciendo ahora, pero sí me abrió una ventana. Quizá fue una preparación para hacer el programa que estoy haciendo ahora, de concursos, juegos, y creo que por primera vez en el mercado hispano a una mujer se le da la oportunidad de hacer un programa como este. Por lo general los programas de concurso son conducidos por un hombre", finalizó la carismática puertorriqueña.