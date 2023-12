El vocalista de Maná arremete contra Bad Bunny: “no voy a hacer nada con él”

Es sabido que el grupo mexicano de rock y pop Maná es uno de los más representativos de la música latina. Con sus más de 42 años de trayectoria, la banda se ha mantenido vigente adaptándose a los cambios que se presentaron en la industria, y también, a la aparición de nuevos géneros como el reguetón, aunque al parecer, a Fher Olvera, vocalista de la agrupación no le agrada mucho este estilo, e incluso arremetió contra uno de los máximos exponentes urbanos como Bad Bunny, con quien se niega a trabajar.

Y es que, Fher Overa reveló que su hijo Dalí le propuso que Maná incursionara en este género para modernizar su música y tener contacto con las nuevas generaciones, lo que produjo el rechazo del cantante.

Fher Olvera, vocalista de Maná, dejó en claro que no quiere trabajar con Bad Bunny. Foto: Instagram/ Maná

En una reciente entrevista para el diario español “El Mundo”, el líder de grupo mexicano habló al respecto de lo que le propuso su hijo. "Me está diciendo que debo tocar un poco de reggaetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny", advirtió el músico.

Según expresó Fher este ritmo urbano tiene problemas de lenguajes y contenido de las canciones. "Estamos invadidos por el reggaetón. Es lamentable, sí, porque el reguetón nos ha invadido los escenarios de música latina", señaló.

Maná es una de las bandas referentes de la música latina. Foto: Instagram/ Maná

"El lenguaje del reguetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor. Creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo", dijo el vocalista de Maná.

Asimismo, Fher Olvera reconoció que le gusta Rosalía de quien se declaró fanático. "Hace cosas impresionantes. Te pone la carne chinita. Vamos a tratar de incorporar algo de flamenco porque nosotros tenemos un poco de sangre indígena, un poco azteca y un poco española", finalizó el artista.