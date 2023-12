Raúl de Molina se ausenta de su programa “El gordo y la flaca” por un extraño problema de salud

El programa “El gordo y la flaca” de Univision, que lleva 25 años al aire, es uno de los más populares de la televisión hispana de Estados Unidos. El show es conducido por Lili Stefan y Raúl de Molina, quien esta semana se ausentó de las pantallas por un extraño problema de salud que lo aquejó.

Sin lugar a dudas, Lili y Raúl son una de las parejas de conductores más queridas de la televisión latina, quienes desde hace más de dos décadas acompañan a la audiencia con toda la información referente al mundo del espectáculo.

Lili Estefan condujo el popular show junto a Clarissa Molina. Foto: Instagram/ El gordo y la flaca

Sin embargo, esta semana Lili Estefan debió conducir el show sin su compañero y amigo, quien solo pudo asistir al set el día lunes, dejando su lugar a Clarissa Molina, quien lo reemplazó con altura.

Y es que Raúl de Molina sufrió un extraño problema de salud que lo obligó a ausentarse del programa “El gordo y la flaca”. "Me siento mal. Tengo escalofríos, me tiembla el cuerpo por dentro y tengo la garganta mala, por eso es que no puedo hablar muy bien. Me empezó ayer en la mañana. No es covid porque me he hecho tres pruebas y no me ha dado covid todavía. No sé lo que es. Pero ahora tengo como voz de locutor de radio", dijo el presentador el día lunes durante el show.

"El gordo y la flaca" cumplió 25 años al aire. Foto: Instagram/ El gordo y la flaca

El martes su situación empeoró y ya no pudo ir a trabajar por lo que sus compañeras le hicieron llegar su apoyo. "Rauli te queremos, envió un mensajito y la verdad que se escucha supermal. Así que mejórate que te extrañamos aquí", dijo Clarissa Molina.

"Es lo único que nosotros tenemos que tener voz para poder trabajar acá. Las otras cosas más o menos se pueden resolver, pero si no tenemos voz no podemos hacer el show", aseveró Lili Estefan.