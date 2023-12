Geraldine Bazán paraliza las plataformas con un sofisticado traje de baño

Geraldine Bazán, quien está en el ojo de la tormenta por su supuesto romance con el empresario Giovanni Medina, paralizó las plataformas digitales luego de realizar su última publicación donde aparece luciendo un sofisticado traje de baño montada en un caballo dentro de lo que parece ser una laguna. La actriz se llevó todos los suspiros demostrando que es una de las mujeres más bellas de las redes sociales.

A finales de los 80 y gracias a su gran belleza, Geraldine Bazán comenzó su carrera siendo modelo de comerciales, para luego pasar a protagonizar telenovelas como “Buscando un paraíso” y “Corazón salvaje”. Desde ese momento no ha parado de cosechar éxitos hasta posicionarse como una de las figuras más reconocidas en el mundo del entretenimiento latinoamericano.

Geraldine Bazán causó furor con un sofisticado look playero. Foto: Instagram/ Geraldine Bazán

Geraldine Bazán deslumbra con su belleza

Geraldine Bazán utilizó su cuenta de Instagram, donde acumula más de 5,6 millones de seguidores, para compartir una sesión de fotos donde aparece luciendo un sofisticado traje de baño blanco y negro, con una capa que le da un toque de excentricidad, provocando el delirio de todos sus fanáticos que quedaron con la boca abierta luego de apreciar su belleza.

A sus 40 años de edad, la actriz dejó en claro que es una de las mujeres más hermosas de la farándula, derrochando elegancia, estilo y sensualidad, don un traje de baño con el que marcó tendencia y se llevó todos los halagos.

Geraldine Bazán se llevó numerosos halagos de parte de sus fans. Foto: Instagram/ Geraldine Bazán

Como era de esperarse, sus admiradores no tardaron en elogiar su look y recordarle lo espléndida que se ve en cada publicación que realiza en sus redes sociales con numerosos mensajes cariñosos. “Divina!!! Bellaaaaa!”, “Que hermosa estás Geraldine”, “una súper mujer”, “que belleza de mujer”, “qué más puedo decirte, eres muy guapa”, “tu belleza resalta a miles de kilómetros”, “wow, linda, sensacional Geraldine!”, “hermosa”, “que cuerpazo Geraldine, eres guapísima”, “te amoooooo Geraldine” y “ufff, esa sonrisa, amor me matas”, fueron algunos de los comentarios que le llegaron a Geraldine Bazán.