Gaby Espino envuelta en una polémica: “Me dijo que me iba a acabar la carrera”

La reconocida actriz venezolana Gaby Espino se encuentra en el ojo del huracán luego de que Paula Bevilacqua, actual pareja de Cristóbal Lander, padre de la hija que tiene con la venezolana, confesara en el programa La movida de Kim que Gaby vertió acusaciones bastante delicadas hacia ella.

Según Paula Bevilacqua, Gaby Espino le habría dicho que "le iba a acabar la carrera" al enterarse de su relación con Cristóbal Lander. Estas declaraciones han generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios, ya que se trata de una acusación muy seria hacia la empresaria y modelo. “Me comenzó a echar los perros, pero yo le dije: ‘mira, no, yo vengo saliendo de un divorcio’… él me dijo que se estaba separando. Nooo, yo no me meto aquí ni de broma…”, dijo la actual pareja de Lander.

Gaby Espino está enfocada en su carrera y sus hijos.

La polémica ha tomado fuerza debido a la relevancia y popularidad de Gaby Espino en el mundo del entretenimiento, así como por su imagen pública intachable hasta el momento. Muchos seguidores y colegas de la actriz se han mostrado sorprendidos por estas acusaciones.

Por su parte, Gaby Espino no ha emitido ningún comentario al respecto hasta el momento. Ella se encuentra enfocada en sus hijos y en su nuevo emprendimiento de ropa deportiva y no desearía entrar en esta polémica, pues ha demostrado que se lleva bien con Cristóbal Lander.

Cristóbal Lander y su pareja actual, la actriz Paula Bevilacqua.

Lo otro que dijo Paula Bevilacqua es que ella no tiene reparos en hablar nuevamente con Gaby Espino, después de esa controversia. Señaló que es capaz de llamarla y decirle que está todo bien y en qué podría ayudarla.