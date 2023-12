Estos son los famosos que participarán en la bioserie de “Chespirito”

Roberto Gómez Bolaños, más conocido como “Chespirito”, ha sido uno de los comediantes más importantes de México y América Latina, quien ha creado numerosos personajes siendo el más popular de ellos “El Chavo del 8”. Sin lugar a dudas, el productor ha dejado un legado grabado a fuego que será llevado a una bioserie inspirada en su vida y su carrera, donde participarán famosos que lo acompañaron en sus exitosas producciones televisivas.

Tras haber triunfado con las comedias “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”, Roberto Gómez Bolaños se ha convertido en referente indiscutido del género, y luego de su fallecimiento, mucho se había especulado sobre el lanzamiento de una bioserie que al parecer está próxima a ver la luz.

Confirmaron la participación de María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", en la bioserie de "Chespirito". Foto: Internet

Los famosos que participarán en la bioserie de “Chespirito”.

En una reciente entrevista brindada al programa de televisión “Sale el Sol” de Imagen TV, Roberto Gómez Fernández, hijo del recordado “Chespirito”, habló sobre el lanzamiento de la bioserie que se contará la historia de vida de su padre.

Así fue que el hijo del creador de “El Chavo del 8” dio algunos detalles sobre la producción, así como también reveló los nombres de los famosos que trabajaron con su padre y que participarán en la bioserie de “Chespirito”.

El gran ausente en la bioserie de "Chespirito" será Carlos Villagrán, "Kiko". Foto: Internet.

En ese sentido, Roberto Gómez Fernández aseguró que María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina” y Edgar Vivar, “El Señor Barriga”, formarán parte de la producción de la serie. "Sí estará ‘La Chilindrina’, también Edgar Vivar con cierta participación", comentó el hijo de “Chespirito”.

Sobre la posible participación de Florinda Meza, Roberto Gómez Fernández prefirió no hablar, sin embargo, dejó en claro que Carlos Villagrán, quien interpretó a “Kiko” no estará en la bioserie ya que hasta el momento no hubo ningún tipo de acercamiento. "De eso no voy a platicar. No creo, no hay acercamiento", expresó el productor.

Si bien se desconoce aún la fecha de estreno de la bioserie de “Chespirito”, algunas fuentes locales indican que estaría al aire en el 2024 en una plataforma de streamig.