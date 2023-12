Esto es lo que dicen los compañeros uruguayos de Adamari López la conductora

Adamari López se encuentra viviendo en Uruguay desde hace un mes, donde está grabando lo que será su próximo programa llamado “¿Quién caerá?”, una producción de TelevisaUnivision. Desde su llegada, la puertorriqueña se ha ganado el cariño de todos, y es así que sus compañeros de trabajo no tienen más que lindos conceptos sobre la conductora.

Recientemente, Adamari López estuvo como invitada en el programa “Algo contigo” de Canal 4, donde también se realizan las grabaciones de su nuevo proyecto, hablando de su experiencia en Uruguay.

Adamari López está grabando en Uruguay su nuevo programa de televisión. Foto: Instagram/ Adamari López

"Llevo como un mes y estoy feliz. No había tenido la oportunidad antes de venir, tengo amigos uruguayos, pero no había tenido la oportunidad de estar. Me ha parecido maravilloso, su gente, su comida, bueno, ni decirte también aquí en el canal que me consienten y me tratan súper lindo", dijo la presentadora.

Adamari ha enamorado a todos sus compañeros de trabajo en Uruguay, quienes quedaron encandilados con su sencillez y carisma. "Yo la verdad te voy a ser sincero. No hay una persona que no me diga lo divina y agradable que sos, lo lindo que es trabajar contigo", le dijo el conductor del programa.

Por su parte, la presentadora bromeó con respecto a las palabras de su colega. "Les di un dinerito para que te dijeran eso", dijo la mamá de Alaïa.

Su pequeña hija Alaïa fue a visitarle a Adamari López a Uruguay y pasaron un días juntas. Foto: Instagram/ Adamari López

"La gente que me lo dijo no acepta mordida. Pero de verdad te lo digo en serio. Es lo que se comenta en el canal desde hace un mes", señaló el presentador del show.

"Disfruto mucho lo que hago, me la estoy pasando increíble, yo pienso que la gente que trabaja aquí también y que me ha tocado compartir están súper entregados también en el proyecto y creo que ha sido una colaboración muy bonita, nos hemos integrado muy bien. Como te digo, me han recibido con los brazos abiertos, me han enseñado mucho. Yo vengo de hacer primero novelas, después hice por 11 años conducción de programa matutino y esta es la primera vez que me dan la oportunidad de hacer un programa de conducción diferente", concluyó Adamari López