Dani Alves no puede seguir ocultando la verdad: habla la presunta víctima de abuso

Este jueves, la joven que denunció a Dani Alves por presunta agresión sexual en la discoteca Sutton de Barcelona, a finales de 2022, aclaró que no ha alcanzado ningún acuerdo con la defensa del futbolista. Aseguró que han mantenido conversaciones, pero enfatizó que las secuelas y el daño moral “son irreparables”.

La abogada de la presunta víctima Esther García mediante un comunicado señaló que no hay entendimiento alguno con la defensa de Dani Alves, pues “las distintas posiciones de las partes respecto a la extrema gravedad de los hechos y las penas a imponer”.

La víctima admite conversaciones, pero sin acuerdos.

Y es que desde un principio la joven de 23 años renunció a ser indemnizada y aunque rectificaron, pues su abogada indicó que la víctima no era del todo consciente de lo que iba a suponer este proceso penal, ella volvió a reconocer que no está dispuesta a recibir un monto negociable.

Aunque aún no han presentado su escrito de calificación contra Dani Alves, la Fiscalía sí lo hizo y piden 9 años de cárcel para el futbolista y el pago de 150,000 euros de indemnización a la joven de 23 años, es decir, unos 163,500 dólares.

La Fiscalía pide 9 años de cárcel para Dani Alves.

Es por ello que la estrategia de la defensa de Dani Alves, una vez que fue procesado por agresión sexual, de iniciar conversaciones para alcanzar una negociación con la Fiscalía y la acusación particular para que redujera la pena, al día de hoy no prospera y no se ha alcanzado ningún pacto entre las partes.