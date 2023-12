Dakota Johnson habla por primera vez sobre la depresión y cómo la supera junto a Chris Martin

La actriz Dakota Johnson reveló recientemente cómo su pareja, el cantante Chris Martin, la ha ayudado a luchar contra la depresión. La famosa actriz de la saga de películas "Cincuenta sombras de Grey", habló a corazón abierto sobre su lucha contra esta enfermedad, que mantiene desde una edad temprana.

En un evento reciente, compartió cómo Chris Martin ha sido una fuente de apoyo constante en su vida. Ella admitió que lidiar con la depresión ha sido un desafío constante para ella, pero que tener a alguien como Chris Martin a su lado ha hecho una gran diferencia. "Chris ha estado ahí para mí durante los momentos más difíciles", dijo Dakota Johnson. "Él me pregunta si luché hoy y me he dado cuenta que tengo el poder de influir sobre los demás, pero todavía estoy aprendiendo a usar mi voz".

Dakota Johnson y Chris Martin son inseparables.

La actriz también reveló que Chris Martin ha sido fundamental en ayudarla a encontrar formas saludables de lidiar con su depresión. Durante los últimos seis años, él ha estado sacando lo mejor de ella dándole serenatas en sus conciertos, llevándola a la playa o simplemente viendo series juntos. "Chris siempre encuentra maneras creativas de levantarme el ánimo", dijo. "Su amor y apoyo incondicional han sido fundamentales".

La relación entre Dakota Johnson y Chris Martin fue objeto de atención mediática desde que se hiciera pública en 2017. A pesar de estar bajo los focos, la pareja ha logrado mantener una relación sólida y establecerse como un ejemplo positivo para aquellos que luchan con problemas similares.

Dakota Johnson reconoce el amor y el esfuerzo de Chris Martin.

La historia de Dakota Johnson y Chris Martin es un recordatorio de cómo el amor y el apoyo pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien que lucha con la depresión. La actriz no solo está agradecida por tener a alguien como Martin a su lado, sino que también espera poder utilizar su plataforma para crear conciencia sobre la importancia del cuidado mental.