Tras 7 años desaparecido, así luce hoy Sergio, el hermano menor de Luis Miguel

Sergio Gallego Basteri es el hermano menor de Luis Miguel, quien tenía dos años cuando su mamá, Marcela Basteri, desapareció. El misterio de su madre es una historia llena de enigmas indescifrables por parte de la familia, en lo que sin dudas fue uno de los cimbronazos más grandes en la vida del intérprete de Ahora te puedes marchar.

Luego de la desaparición de Marcela Basteri, Sergio Basteri quedó primero al cuidado de su abuela Matilde Sánchez y más tarde fue criado por Mario Octavio Foncerrada, un médico amigo de la familia que lo cuidó como si fuese su propio hijo.

Desde hace ya varios años no se tenía conocimiento público del hermano de Luis Miguel, hasta que una cámara del programa Despierta América lo captó en el aeropuerto y tomó algunas declaraciones. Sorprendentemente, posee una voz muy similar a El Sol de México.

“¿Has tenido contacto con tu hermano?”, fue la primera pregunta que le hicieron al hermano del famoso. “Estoy bien, estoy bien, gracias”, se limitó a responder el hombre de 39 años, sin querer profundizar en su relación con el cantante.

Vestido con un conjunto deportivo azul marino combinado con rojo, una gorra del mismo tono, lentes oscuros, y con una maleta en mano, el también hermano de Alejandro Basteri evadió las insistentes preguntas de la cronista de turno.

“Nada más quiero saber qué es de tu vida, Sergio”, continuó la reportera, persiguiéndolo por el aeropuerto. Entonces intercedió Foncerrada, molesto y pidiendo que lo dejen en paz. “Él no es personaje público, no, no, no. Señorita, nosotros somos personas normales”, dijo.

Hace ya mucho tiempo que no se lo veía a Sergio Basteri, el hermano de Luis Miguel.

La periodista se mostró insistente, pero Sergio Basteri no quiso responder y se molestó mucho: “Yo no soy personaje público y les pido que me dejen en paz”, contestó mientras se alejaba hacia la sala de espera, donde la prensa no tiene acceso.