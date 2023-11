Ricardo Montaner anuncia que se retira de los escenarios por tiempo indefinido

Durante una de sus más recientes presentaciones el pasado fin de semana en Costa Rica, Ricardo Montaner anunció a los diez mil presentes en la velada que decidió retirarse de los escenarios por tiempo indefinido. Con una trayectoria profesional de 50 años y 30 de ofrecer shows, el cantante dio la sorpresiva noticia a sus fans.

"En mi vida, que jamás pensé, estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año; no he parado nunca y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores. A abrazar a mis nietitos, a verlos crecer y a no perderme de nada", dijo Ricardo Montaner en un momento de su espectáculo.

Ricardo Montaner anunció que se aleja de los escenarios por tiempo indefinido. Foto: Instagram/ Ricardo Montaner

Sin embargo, ante la triste noticia para sus fanáticos, El intérprete de "La cima del cielo", dejó abierta una pequeña posibilidad. "No sé cuándo volveré", concluyó.

Sin lugar a dudas, esto causó conmoción entre sus millones de fans que se pronunciaron ante la despedida de su cantante favorito. "El mejor de todos los tiempos, el escenario esperará paciente tu regreso, y ¡algo bueno saldrá!", "¡¡El mejor de todos!! Gracias por tu música, por tu voz, espero tu regreso con ansias", "no hay duda de que tengo el corazón estrujado de tanto extrañarte, pero también te entiendo que, como ser humano, es necesario parar y disfrutar de lo que has cosechado", "te amamos Ricardo. Te estaremos esperando siempre que tú quieras regresar, el escenario y todos los que te amamos siempre estaremos allí para ti" y "tómate tú tiempo junto a tu familia, pero por favor prohibido retirarte", fueron algunos comentarios que recibió el artista.

Ricardo Montaner expresó su deseo de dedicarle más tiempo a su familia. Foto: Instagram/ Ricardo Montaner

Ricardo Montaner no dio más detalles de su retiro, aunque en sus redes sociales ha mostrado en publicaciones que estar alejado de su familia es algo que le está pesando mucho.