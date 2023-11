Katy Perry presenta a su hija en pleno concierto y dirige amorosas palabras a su pareja Orlando Bloom

En su última presentación en Las Vegas, la cantante Katy Perry protagonizó un emotivo momento al presentar por primera vez en público a su hija Daisy Dove, fruto de su relación con el actor británico Orlando Bloom, que estaba presente entre el público y a quien también se dirigió con unas amorosas palabras en pleno concierto.

El conmovedor instante de la noche fue cuando la cantante estadounidense proyectó unas imágenes de su hija de 3 años en las pantallas gigantes del escenario, y con los ojos con lágrimas le dedicó unas tiernas palabras que emocionaron a todos sus fans.

Katy Perry presentó por primera vez en público a su hija Daisy Dove, de 3 años de edad. Foto: Internet

"Daisy, te quiero mucho, eres mi mejor amiga. Me alegro mucho de que estés aquí. Cuando la conocí fue como si todo el amor que siempre estaba buscando finalmente apareciera. Ella me recuperó, me curó y me mostró cómo jugar de nuevo. Así que este espectáculo es para el niño interior de todos y para la esperanza de que tal vez si todos pudiéramos ver la vida a través de los ojos de un niño, seríamos libres", expresó la cantante de 39 años.

La hija de Katy Perry estaba vestida como el personaje de Disney, “Minnie”, con un llamativo traje rojo de lunares blancos y auriculares rosas para proteger sus oídos del volumen del show, y recibió con una gran sonrisa las palabras de su madre, quien también lanzó un cariñoso mensaje a su pareja y padre de la criatura, describiéndolo como un "padre ejemplar" y un "sistema de soporte increíble".

Katy Perry y Orlando Bloom son considerados una de las parejas más sólidas de la industria. Foto: Getty Images

Así fue que, desde primera fila, Orlando Bloom y su hija disfrutaron del espectacular y colorido concierto de Katy Perry coreando sus canciones y bailando al ritmo de sus temas.

Desde que anunciaron su compromiso y luego el nacimiento de su hija en 2020, Katy Perry y Orlando Bloom se han convertido en una de las parejas ejemplares del mundo del espectáculo, quienes habitualmente se muestran dándose demostraciones de amor y cariño, y dejando en claro que son unos grandes padres para la pequeña Daisy Dove.