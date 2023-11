Esta es la razón por la que Chayanne nunca hizo una colaboración con Ricky Martin

Aunque Chayanne y Ricky Martin son dos talentosos artistas latinoamericanos, nunca han hecho una colaboración. Estos titanes de la música latina tampoco han coincidido en un escenario y mucho menos en un estudio. En una reciente entrevista del puertorriqueño y cantautor de “Dejaría todo”, para el podcast de Molusco TV, dio detalles del por qué no ha ocurrido este evento canónico.

Chayanne se encuentra promocionando su nuevo disco “Bailemos otra vez”, el cual contiene nueve canciones y en el que además se reinventa con nuevos ritmos y melodías como el mariachi. Eso sí el cantante mantiene la esencia que lo ha llevado a ocupar los primeros puestos en la música latina.

Chayanne es un titán de la música latina.

“Este álbum representa un nuevo reto en mi carrera el cual disfruté momento o momento. Estoy más que feliz con el resultado. Cada tema es una nueva obra para presentar al mejor público del planeta, el mío”, señaló Chayanne apenas salió a la luz este nuevo trabajo discográfico.

En medio de la entrevista a Chayanne le preguntaron si había algún conflicto o rivalidad con Ricky Martin, pues en todos estos años no han grabado juntos. Chayanne señaló que no existe nada parecido y que jamás se consideró la posibilidad de hacerlo porque ambos estaban en plena efervescencia de su carrera. “Son cosas que no se piensan. Quizá no fueran los momentos, no era algo orgánico en ese momento”.

¿Ricky Martin y Chayanne?, una dupla necesaria.

Y es que las disqueras en décadas anteriores no eran propicias a que dos talentosos artistas como Chayanne y Ricky Martin unieran sus talentos, menos en plena época dorada de sus carreras. Así mismo Chayanne indicó y se preguntó por qué no ha ocurrido lo mismo con Luis Miguel. “Hay tantas cosas que se pueden hacer y hay tanto talento, pero no ha surgido. Tú sabes que el que tiene una carrera maravillosa y el éxito que ha tenido también ha tenido muchas colaboraciones, cada quien maneja la carrera a su manera”.