El álbum de fotos de Patrick Dempsey, nombrado el hombre más sexy del 2023

Como sucede en todos los años, la reconocida revista People reveló el premio al 'hombre vivo más sexy' (sexiest man alive) del año 2023. Y fue el actor Patrick Dempsey, reconocido por su paso por la serie Grey's Anatomy y otras producciones, quien se llevó este importante galardón.

Cada temporada la prestigiosa publicación realiza su elección tanto del hombre como así también de la mujer más sexy del planeta. En este caso, Patrick Dempsey se quedó con el honor de este año, reemplazando así a su antecesor y colega Chris Evans, que se llevó la distinción en 2022.

Patrick Dempsey, elegido el hombre más sexy del mundo por la revista People.

Dos décadas después desde que el actor explotó su popularidad como el neurocirujano Derek McDreamy Shepherd en la serie Grey’s Anatomy de la ABC, su fama como uno de los hombres más sexies del mundo sigue creciendo.

"Me alegro de que esté sucediendo en este momento de mi vida", dijo el actor de 57 años. "Es agradable tener el reconocimiento, y ciertamente mi ego se lleva un pequeño golpe, pero me da la plataforma para usarla en algo positivo".

Sobre la reacción que tuvo al enterarse del reconocimiento, dijo: "Me quedé en shock y luego me eché a reír, como si fuera una broma, ¿no? Siempre he sido la dama de honor. Lo había olvidado por completo y ni siquiera me había planteado estar en esta situación. Así que mi ego está bien".

Patrick Dempsey fue consultado sobre cómo tomarán esta noticia sus hijos -tiene 3-, algo que respondió con mucho humor: "Simplemente se burlarán de mí y se meterán conmigo y buscarán todas las razones por las que no debería estarlo. Lo cual es bueno, me mantiene joven".

Con la sonrisa compradora que lo caracteriza y una camisa denim desabotonada, el intérprete copó la portada de la famosa revista de este mes de noviembre, en la cual se anuncio del galardón que recibió por parte de la publicación.