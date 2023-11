Alicia Villareal se mete en el conflicto entre Aracely Arámbula y Luis Miguel: “soy responsable por lo que sale de mi boca”

En una reciente entrevista brindada al programa “Hoy Día” de Telemundo, la cantante mexicana Alicia Villarreal causó gran polémica al meterse en el conflicto que mantienen desde hace unos meses Aracely Arámbula y Luis Miguel. "Yo no puedo opinar por otra mujer, yo puedo opinar por mí, y yo como mujer a mí todos me hacen los mandados, yo no necesito ninguno, no soy ni pedinche, ni rogona, ni nada", dijo la artista.

Asimismo, la exvocalista del Grupo Límite aseguró que no necesitó de ningún hombre para criar a sus hijos. "Si mis hijos ya tienen a su papá y su papá ya los reconoció, ¿qué estoy peleando? Si yo soy una mamá que las puede con todas, yo no necesito nada de nadie, pero yo hablo como Alicia Villarreal, ¿ok?", expresó la cantante.

Alicia Villarreal habló sobre el conflicto entre Luis Miguel y Aracely Arámbula. Foto: Agencia Reforma

Ante esto, muchos fans tomaron estas declaraciones de Alicia Villareal como una indirecta a Aracely Arámbula, quien acusó a Luis Miguel de “deudor alimentario” por no pagar la manutención de sus hijos Miguel y Daniel.

Por otro lado, en una segunda entrevista para el programa “Despierta América” de Univision, Alicia Villareal volvió a tocar el tema. "Soy una mujer que soy realmente responsable por lo que sale de mi boca. Así me educaron, soy una mujer bien hecha porque soy educada por mi madre, por mi abuela, por mi bisabuela, y es que soy así", dijo la artista.

Luis Miguel y Aracely Arámbula en otras épocas. Foto: Internet

Cabe remarcar que la cantante tuvo una hija llamada Melody con su exesposo Arturo Carmona, quien fue novio de Aracely Arámbula. "No estoy representante a ningún movimiento, estoy diciendo que hay mujeres que también vivimos como yo, no nos podemos esperar, definitivamente tenemos que salir adelante, tenemos que luchar, y la opinión de las personas debemos aprender a respetarlas, pero no todos vivimos igual", añadió Villareal.

"Yo jamás pudiera opinar por otra mujer porque no sabría qué está viviendo ella o cómo lo está sufriendo, lo que sí es que cuando nosotras las mujeres vemos que alguien la está pasando mal, nosotros también sentimos esa angustia, ese dolor, y nos apoyamos", dijo la cantante.

Si bien estas declaraciones sacudieron las redes sociales, Aracely Arámbula aún no se ha pronunciado sobre los dichos de Alicia Villareal. "Son temas muy sensibles que pueden lastimar a otras personas, pero si yo me hubiera puesto a pelear tanto siento que yo hubiera tenido más problemas para que ese papá se acercara a mi hija. Yo tenía que ceder, tenemos que ceder del enojo y el coraje que tenemos, porque sí nos pasa eso, es un duelo", concluyó la cantante.