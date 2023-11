La difícil realidad de Bruce Willis que devastó a Demi Moore

En el año 2022, Bruce Willis se retiró de la actuación debido al diagnóstico de demencia frontotemporal, un trastorno neurodegenerativo que afecta las capacidades cognitivas. Lo preocupante de esta enfermedad es que avanza a paso rápido y estos últimos meses han sido determinantes para su familia.

Hace poco se reunieron en Italia y Bruce Willis no habría reconocido a su exesposa Demi Moore, madre de sus tres hijas y con quien estuvo durante 13 años. Para ella fue un gran shock, ya que siempre se mantuvo en contacto con el actor y con su actual pareja Emma Heming. Según una fuente cercana de la familia, señaló que esta situación le partió el corazón a la actriz.

Bruce Willis y Demi Moore estuvieron juntos por 13 años.

“No sabía que había empeorado tanto su memoria. Se ha desvanecido. No la reconocía”, señaló la fuente al dar detalles de la salud de Bruce Willis. Además, confirmó que Demi Moore no tenía ni idea de que el actor había “caído tanto”. Para la actriz fue devastador verlo y que no la reconociera, según señala el medio Closer.

De hecho, esto coincide con la información que brindó al New York Post, Glenn Gordon Carol, amiga de Bruce Willis. Ella señaló que no fue capaz de entablar una conversación con él, porque se dio cuenta de que solo la reconoció por uno o tres minutos y que ya no es verbal.

Demi Moore preocupada por el deterioro de Bruce Willis.

“Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecida de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”, dijo su amiga al reconocido medio. Pese a esta ingrata noticia, Bruce Willis aún reconoce a su actual esposa Emma Heming y a sus hijas, pero es incapaz de mantener conversaciones con ellas. Su estado de salud ha provocado una severa pérdida de memoria.