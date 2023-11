Imperdible: Megan Fox detalla secretos de sus relaciones abusivas en su nuevo libro

Megan Fox, en otras oportunidades, ha revelado que no ha tenido una infancia ni adolescencia fáciles. Sus padres solían ser muy rigurosos con su formación. La actriz fue criada por su madre y su padrastro bajo la Fe protestante y fueron muy estrictos con ella desde sus primeros años de vida.

Luego, la actriz de 37 años ha pasado por vínculos abusivos en su vida con sus ex parejas. Esto lo revela en su nuevo libro de poesía llamado “Pretty Boys Are Poisonous”, traducido al español como Los chicos lindos son venenosos. “Estos poemas fueron escritos en un intento de extirpar la enfermedad que se había arraigado en mí debido a mi silencio” escribió Fox en el momento que anunció su lanzamiento.

Actualmente Megan Fox mantiene una relación con el cantante Machine Gun Kelly. Fuente: Instagram @machinegunkelly

Esta semana, Megan reveló en una entrevista en Good Morning America que “Nada de esto es lo que yo llamaría ficción. Esas son experiencias de la vida real que tuve” cuando le preguntaron si el libro es una interpretación figurativa de su experiencia en Hollywood.

Allí mismo, la artista habló sobre las relaciones abusivas, tanto psicológicas como físicas, que ha mantenido en el pasado en diversas ocasiones. “Compartí energía con, supongo que podríamos decir, [personas] que eran personas horribles y también personas muy, muy famosas, pero nadie sabe que estuve involucrado con esas personas”, dijo.

El libro de Megan Fox cuenta con 70 poemas. Fuente: Instagram @meganfox

Los poemas relatan detalles escalofriantes de la violencia que Fox ha sufrido. Por ejemplo, en el poema “Oxicodona y tequila” podemos leer que la actriz detalla un encuentro con un “demonio de ira” que la golpeó “una y otra vez” y ella reconoció “el familiar sabor de la sangre en mi lengua”. El poema termina con los versos: “No me duermo / Me quedo despierto y le ruego a Dios que me deje morir”.