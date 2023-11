Así luce hoy West, la hija de 24 años de David Duchovny y Téa Leoni

David Duchovny y Téa Leoni formaron una de las parejas más afianzadas y sólidas del mundo Hollywood desde finales de los '90. Fruto de esa relación, en la que estuvieron 17 años casados (1997-2014), tuvieron a dos hijos: West Duchovny y Kyd Miller Duchovny.

Nacida en 1999, West Duchovny es la hija mayor de aquel matrimonio tan emblemático del mundo del espectáculo. Su hermano, Kyd, nació tres años después (2002), pero fue ella la primera en dar el salto a Hollywood y sumarse a la larga lista de nepo babies llamados a tomar el relevo de sus padres.

David Duchovny y Téa Leoni estuvieron casados durante 17 años y tuvieron dos hijos.

El nombre completo de la joven actriz, que hoy ya tiene 24 años, es Madelaine West Duchovny. Sin embargo decidió quitar el Madelaine para simplificar su nombre artístico. No obstante su nombre, tanto real como artístico, llama la atención por el reconocible apellido de su padre, David Duchovny.

De hecho, el debut como actriz de la intérprete fue, casualmente, en Expediente X (The X-Files), allá por 2018. Tenía 19 años y apareció en la nueva trama de capítulos de la serie, dando vida a Maddy en la season finale, el capítulo que ponía fin a 11 temporadas de una serie histórica.

A partir de ahí, sus trabajos televisivos han ido cada vez a más. En 2019 participó de The Magicians y también en películas como como Sick (2018), The Report (2019), A Mouthful of Air (2021) o Linoleum (2022). Sin embargo, fue en este 2023 cuando tuvo su primer protagónico en la TV con Saint X, el thriller de Hulu.

West Duchovny también estrenó este año Painkiller, serie de Netflix en la cual también tiene un rol protagónico. Y es que, más allá de que su apellido le abrió muchas puertas en lo laboral, también es innegable el talento y sus condiciones para mantenerse activa dentro de la industria.

West, la hija de David Duchovny.

Quien estaba negada a que fuese actriz es su madre, Téa Leoni. "Mi madre solía decirme que hiciera lo que quisiera menos ser actriz", comentó la joven a W Magazine en una entrevista, recordando que la icónica intérprete "creció en una industria que era muy complicada para las mujeres" en esos años.