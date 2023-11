Acusan a Jennifer Lopez de ser "tóxica" con Ben Affleck: "Cayó muy bajo"

Jennifer Lopez y Ben Affleck son una de las parejas más famosas del planeta. Su historia de amor es digna de una novela, recordando que en su momento el amor que se tuvieron pasó por una pausa de muchos años hasta que sus caminos volvieron a unirse.

A mediados del año pasado, Jennifer Lopez y Ben Affleck decidieron dar ese paso que había quedado postergado décadas atrás: casarse. Y a pesar de algunos rumores de crisis o ruptura que surgen alrededor constantemente, lo cierto es que parecen ser una pareja muy sólida, enamorada y ya afianzada.

Aunque por meses se ha especulado de alguna ruptura, ellos siguen demostrando que su amor está más fuerte que nunca. Por eso suelen mostrarse juntos a cada evento o situación pública que los involucra, y en este último punto, la salida de una cena romántica puso a la cantante en el ojo de la tormenta.

¿Qué pasó? Desde hace tiempo existen algunos rumores que indican que la intérprete de On the floor es un tanto “posesiva” y celosa con su pareja. Y para fogonear las pruebas, un reciente gesto que ella tuvo con las fanáticas del actor parece dejar todo en evidencia.

La pareja de intérpretes fue captada recientemente a la salida de un restaurante en Los Ángeles y despertaron el furor de todos. Estaban acompañados de la hija de ella, Emme, y algunos amigos. Todo iba normal hasta ese momento.

Como todo un buen caballero, Ben Affleck le abrió la puerta de su auto a la cantante y a su hijo. A continuación esperó que subieran todos para irse a su lugar. Justo en ese momento, cuando daba la vuelta para quedar del lado del asiento del conductor, unas fans le gritaron al actor de Batman en señal de amor y admiración.

TMZ difundió el video de Jennifer Lopez que despertó polémica entre las fans de Ben Affleck.

Pero esto parece no haberle gustado mucho a Jennifer Lopez, quien desde adentro del auto se dirigió hacia las fans de su esposo para gritarles: “Retrocedan, perra”. Luego se dio vuelta y sonrió, dejando claro quién es su hombre y marcando territorio.