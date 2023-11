La insólita razón por la cual Matthew Perry rompió con Julia Roberts

Matthew Perry y Julia Roberts protagonizaron una breve pero intensa historia de amor que los marcó. Aunque su relación se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, finalmente se reveló que su romance tuvo lugar en 1995, justo antes de que ella se convirtiera en una de las actrices más cotizadas de Hollywood.

El encuentro entre Matthew Perry y Julia Roberts se produjo en un momento en el que ambos estaban en la cúspide de sus carreras. Él venía de brillar como Chandler Bing en la serie Friends, mientras que ella venía de películas icónicas como Magnolias de acero y Mujer bonita.

Matthew Perry y Julia Roberts en una escena de Friends.

A todo esto hay que sumarle un encuentro que tuvieron también dentro de la ficción, recordando que la actriz tuvo una participación especial en Friends, poniéndose en la piel de Sussie Moss, un interés amoroso de Chandler. Eso hizo que se tejan muchas teorías al respecto.

Pero ese romance no se limitó sólo a la pantalla chica ya que, tras conocerse en la serie, comenzaron a salir en la vida real. Sin embargo, su relación fue efímera y, en su autobiografía Friends, Lovers and the big terrible thing, el actor reveló por qué siempre cortaba sus relaciones sentimentales.

El intérprete confesó que tenía un profundo temor a no ser suficiente para sus parejas, alimentado por sus luchas personales con adicciones. Todas esas dudas fueron no sólo un detonante, sino también una constante en sus rupturas.

Según explica en su obra, Matthew Perry temía que descubrieran sus inseguridades y su necesidad, lo que lo llevaba a romper con ellas antes de que pudieran hacerlo con él. La misma dinámica autodestructiva lo llevó a terminar también su romance con Julia Roberts, a pesar de lo mucho que habían conectado.

Jula Roberts y Matthew Perry, un amor que duró poco.

“Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Tenía la certeza constante de que iba a romper conmigo. ¿Por qué no iba a hacerlo? Yo no era suficiente; nunca podría ser suficiente; estaba roto, hecho polvo, nadie me podía querer”, escribió el actor de Friends en sus memorias.

Matthew Perry sentía que era un hombre tan roto y tan herido que Julia Roberts no tardaría mucho en dejarlo: “Así que, en lugar de enfrentarme a la inevitable agonía de perderla, rompí con la hermosa y brillante Julia Roberts”.

El actor señaló en su biografía que ella estaba impactada cuando él la cortó: “Puede que ella considerara que había bajado el nivel saliendo con un tipo de la televisión, y el tipo de la televisión estaba ahora rompiendo con ella. No puedo ni describir la expresión de confusión en su cara”.