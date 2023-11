El príncipe Harry nuevamente marginado: no asistirá al cumpleaños del Rey Carlos III

El príncipe Harry nuevamente se encuentra en el centro de las polémicas al salir a la luz que no asistirá al cumpleaños número 75 de su padre, el Rey Carlos III. Según el diario The Sunday Times, el hijo pequeño de Diana de Gales habría sido invitado a la velada pero la habría declinado.

Pero en respuesta a esta publicación, el Duque de Sussex tuvo que salir a dar explicaciones de porqué no asistirá el 14 de noviembre a la ceremonia que se celebrará en la residencia privada en Clarence House. “En respuesta a los titulares de los medios del Reino Unido, no ha habido contacto con respecto a una invitación para el próximo cumpleaños de Su Majestad”, se lee en un comunicado que un vocero de Harry envió al diario británico The Messenger.

La última vez que se les pudo ver juntos en Gran Bretaña fue durante la coronación de Carlos como rey. Fuente: Gtres

El Príncipe Harry no se habla desde hace más de un año con su padre. Estuvo brevemente en su coronación pero sufrió una indiferencia por parte de él y su hermano y heredero, el príncipe William y su cuñada Kate, princesa de Gales. Según se dió a conocer en aquel momento, les dijo a sus amigos de asiento que estaba “harto” de esa situación.

Al ser tratado como un invitado más, Harry regresó a su casa en California cuando terminó la ceremonia protocolaria. El Príncipe Harry renunció a sus deberes de la Familia Real en el 2020 y vive en esa ciudad de Estados Unidos junto a su esposa Meghan Markle.

Atrás quedaon los días de cariño entre Harry y el Rey Carlos III. Fuente: Paul Thomas

La celebración por el cumpleaños del Rey Carlos III se realizará con una pequeña fiesta privada en una de las residencias oficiales de la familia real. Se espera que acudan amigos íntimos y familiares, como el príncipe Guillermo y Kate y los hijos de Camila, Laura y Tom.