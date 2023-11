Sale a la luz el desagradable apodo con que Clara Chia se dirigiría a Shakira

Shakira y su relación con Piqué y su nueva novia vuelve a estar en el centro de la polémica. Aunque Clara Chía intentó alejarse de los medios, no tuvo tanto éxito. La calma aparente que rodeaba la situación se ha acabado. Esto ha sido así porque revelaron el desagradable apodo que la amante de Gerard Piqué utilizaría con sus amigas para referirse a la colombiana.

Se dió a conocer por el periodista español Roberto Antolín que informó para el programa de Telecinco, Socialité, que la novia de Clara Chía tendría un apodo nada agradable para dirigirse a Shakira.

Clara Chía se mostró enojada luego de la canción contra Piqué. Fuente: Instagram @shakira

Shakira apuntó sin filtro contra la joven de 24 años en su Music Sesson #53 con Bizarrap “Tiene nombre de persona buena. Claramente, no es como suena”. Se puede escuchar como una de las frases más picantes de la canción. A partir de esto, Clara Chía habría creado los sobrenombres.

El periodista se basa en fuentes cercanas a la joven, y las palabras que aparentemente habría utilizado contra la intérprete de “Ojos Así” son viaje, bruja y menopáusica. El segundo nombre era por la bruja que la cantante puso en el balcón de su casa en Barcelona y que daba precisamente a la casa de sus exsuegros.

Clara Chía y Gerard Piqué, luego de la pólemica canción de Shakira. Fuente: instagram

Además, Antolín compartió que la española, pareja de Gerard, advirió que al ex jugador de futbol que ella no iba a ser “una aventura más”. “Si quieres estar conmigo, sal y di que ya no estás con Shakira”. Al parecer, es por esto, asegura el periodista, que Piqué pidió a la colombiana sacar el comunicado de su ruptura.