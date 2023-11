Goldie Hawn contó cómo fue su encuentro con extraterrestres

El fenómeno del avistamiento y contacto con seres que no son de este planeta es algo que siempre se toca en los medios, y las figuras de Hollywood no están exentas de ello. Ahora se pronunció Goldie Hawn y contó cómo fue su encuentro con extraterrestres.

Esta confesión se dio en el más reciente episodio de Time to Walk, un podcast de Apple Fitness+, donde contó sus experiencias de cuando tenía 20 años, cuando trabajaba como bailarina en West Covina, California. “Ése fue un momento en el que hubo muchos avistamientos de OVNIs”, acotó.

“Recuerdo esto muy claramente: salí por la puerta, me senté y miré hacia el cielo oscuro. Vi todas estas estrellas y lo único que pude pensar fue: ‘¿Hasta dónde llega esto? ¿Qué tan pequeños somos? ¿Somos el único planeta en todo el universo que tiene vida en él?’”, contó acerca de aquella revelación a modo de pregunta.

Pasaron cuatro meses y, mientras tomaba un descanso en su trabajo y se dispuso a tomar una siesta en el coche de su amiga, escuchó un sonido agudo. Ese relato concluyó con que Goldie aseveró que vio, por la ventana del auto, algo así como “dos o tres cabezas de forma triangular”, todo esto “mientras sentía la alta frecuencia” del sonido.

“Eran de color plateado, con un corte en lugar de boca, una naricita diminuta, sin orejas. Me señalaban en el auto como si estuvieran hablando de mí, como si yo fuera un tema de conversación”, narró Hawn y prosiguió, “me quedé paralizada, no sabía si era real o no”. También explico que cuando finalmente pudo “escapar” de la situación, sintió “como si saliera de un campo de fuerza”.

Este episodio le permitió a Goldie conocer a un astrofísico de la Universidad de Champaign, en Illinois, que le hizo preguntas. “Fue como una especie de terapia de regresión o algo así. Estaba casi en trance y de repente recordé algo”, explicó y dio paso a su “encuentro cercano del tercer tipo”.

“Me tocaron la cara y lo sentí como el dedo de Dios”, sentenció y agregó que “fue el sentimiento más benevolente y amoroso, fue algo poderoso. Estaba lleno de luz”. Esto despertó mayor interés en Hawn, que incluso empezó a investigar las marcas en las cosechas de todo el mundo, esas que están vinculadas con visitantes extraterrestres.

“Nos distanciamos de muchas cosas si seguimos negando algo de lo que no tenemos pruebas. Hay muchas cosas en este mundo que no podemos ver, pero no podemos dejar de creer”, fue una opinión que Goldie Hawn exclamó, y tiene su base lógica, y aseguró que teniendo eso en cuenta, “jamás podremos perder nuestro asombro”.