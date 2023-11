Biby Gaitán y su hija habrían abandonado un proyecto por celos de Eduardo Capetillo

Hay una cuestión que desde hace años se ha especulado en el ámbito artístico mexicano, y es que Biby Gaitán es muy controlada por su esposo Eduardo Capetillo. De hecho, se ha dicho que la cantante se alejó del mundo del espectáculo por este motivo, y ahora este tema vuelve a cobrar notoriedad ya que, al parecer, la ex integrante del grupo Timbiriche y su hija Ana Paula habrían abandonado un proyecto por celos del actor.

La polémica surgió hace unos días cuando Biby Gaitán y su hija Ana Paula Capetillo, quienes estaban protagonizando el musical “Amor sin barreras” anunciaron su salida luego de participar en la producción durante algunas semanas. Ante esta inesperada noticia, varios aseguraron que habría sido el propio Eduardo Capetillo el que pidió que las dos salieran de la obra.

Biby Gaitán y su hija estaban participando de la obra teatral desde hace varias semanas. Foto: Instagram/ Biby Gaitán

Ahora, Gerardo Quiroz, director de “Amor sin barrera”, se pronunció al respecto. "Aunque realmente ella estuvo con nosotros hasta el día 15 de octubre, nos dieron bien lindas una extensión y por eso viajamos a Chihuahua", aclaró a la prensa.

"Biby tenía otros compromisos de teatro y otro de tv, y Ana Pau está teniendo mucho éxito en series, es muy talentosa, entonces ya no pudieron estar. La licencia no es nada más de ocho semanas que es lo que duraba el contrato de Biby y Ana Paula, es de por lo menos cuatro meses, pero tiene que irse renovando", añadió Quiroz.

No sería la primera vez que Boby Gaitán abandona un proyecto a causa de los celos de su esposo Eduardo Capetillo. Foto: Biby Gaitán

El director de la obra aclaró que los rumores que corren con respecto a la salida de las dos artistas no le afectan, y aclaró que si Biby Gaitán desea volver, las puertas están abiertas. "No me contamino, no leí nada de los rumores. Lo real es que la obra sigue con el gusto del público y todo ha estado en paz. Biby tiene las puertas abiertas para estar cuando quiera, la tuve hace más de 20 años y ahora igual, se sabe de memoria toda la historia. Por ahora la obra está funcionando muy bien", finalizó Gerardo Quiroz.