Alejandro Fernández se quiebra durante una entrevista

Alejandro Fernández se caracteriza por no exteriorizar sus sentimientos, aunque luego de convertirse en abuelo, ha mostrado su lado más humano en estos últimos meses. Incluso, se ha mantenido al margen de hablar sobre controversias que surgieron con respecto a sus looks o sus supuestas borracheras, y es por eso que ahora llamó la atención que el cantante se haya conmovido, lo que lo hizo que se quiebre y romper en llanto públicamente en una entrevista luego de conmemorar una ofrenda por el fallecimiento de su padre Vicente Fernández.

"En estos momentos es cuando más lo he extrañado. Aunque cuando estaba en vida, hijole, es bien difícil esto, porque parece bien trillado esto qué dicen de que cuando lo tienes en vida hazlo y cuando ya no lo tienes, te hace falta, lo echas de menos, es verdad. No sé cómo, ahora me arrepiento muchísimo de no haber aprovechado más a mi padre para pedirle más consejos", dijo “El Potrillo” sobre su fallecido papá Vicente Fernández.

Alejandro Fernández se quebró al recordar a su padre Vicente Fernández. Foto: AFP

Antes de que salieran las lágrimas, Alejandro Fernández decidió terminar con la entrevista, aunque reconoció que aún le duele mucho la muerte de su padre, pero reveló como ha hecho para sobrellevar la ausencia de su progenitor. "Ya con un poquito más de resignación, se podría decir. Pero sí, hay momentos que llegan y te llena el recuerdo, te llena de nostalgia y te cubre", expresó el cantante.

Alejandro Fernández ha mostrado su lado más humano desde que se convirtió en abuelo hace unos meses. Foto: Instagram/ Alejandro Fernández

Recientemente, Vicente Fernández fue recordado con un altar de muertos en su rancho de Jalisco, México, llamado "Los tres potrillos". El evento, al que asistieron todos sus familiares, estuvo a cargo de su viuda, María del Refugio Abarca Villaseñor.