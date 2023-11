Shakira deslumbró con una emotiva actuación para España

Shakira deslumbró con una innovadora actuación para España, donde estuvo presente, no de manera presencial, no so virtual, ya que fue una de las artistas invitadas, premiadas y grandes protagonistas de los premios “Los 40 Music Awards Santander”, donde hizo su aparición y dejó a todos encantados con su performance.

Vistiendo un look elegante, pero sin perder su esencia roquera, Shakira enamoró a todos al cantar en vivo su tema “Acróstico” dedicado a sus hijos Sasha y Milan, junto al piano y su músico.

Shakira cautivó con una presentación cargada de emoción. Foto: Gilberto Flores

Con una puesta en escena realmente emocional, y con su voz fiel a la grabada en el single, la colombiana logró un momento único donde el público no hizo otra cosa más que aplaudir y celebrar su actuación.

Horas más tarde, la colombiana compartió a través de su cuenta de Instagram, donde acumula casi 90 millones de seguidores, esta increíble actuación.

Shakira fue galardonada en "Los 40 Music Awards Santander" Foto: Getty Images

Como era de esperarse, sus fans reaccionaron y le enviaron numerosos mensajes destacando el show brindado para los premios Santander de España. "Eres mágica", "has roto todos los esquemas", "una de las pocas que tiene la misma voz prácticamente en directo", "se robó el show, solo Shakira", "eres nuestra heroína", "artista de verdad, verdad", fueron algunos de los comentarios que le llegaron a la compositora.

Mira el video

“Los 40” otorgaban a Shakira el premio “Golden Music Awards” por "su destreza vocal, sus coreografías innovadoras y su capacidad para conectar con el público, manteniendo su relevancia a través de los años". Una vez más, la colombiana se volvió a destacar a nivel internacional con un nuevo galardón que suma otro éxito en su carrera.