El duro momento de salud de Robbie Williams: “Estoy hecho polvo”

La fama y la fortuna pueden marear, y en ese mareo se cometen algunos excesos que, con el pasar de los años, la vida se los cobra bien de a poco. Esto se refleja en el duro momento de salud que está viviendo Robbie Williams, que asegura estar “hecho polvo”.

El cantante británico de 49 años lleva la mayor parte de todos ellos viviendo como artista, ya que en su juventud formó parte de una boy band llamada Take That, que fue muy icónica en la isla durante la primera mitad de la década de 1990, pero fue cuando se lanzó como solista cuando despegó.

Alternando entre el pop y la balada, fue ganando cada vez mayor popularidad, sumando al combo un atractivo físico especial y una actitud de chico malo particular para tomar al mundo con sus manos. Y a ese nivel, las tentaciones son más frecuentes, dando lugar a los excesos.

Recientemente, Robbie dio una entrevista con el diario The Sun de su país, la cual sirvió casi como un confesionario donde pudo reconocer sus pecados. Pero lo que también dejó en claro es que ya estaba siendo castigado por ellos.

“Tengo la man-o-pausia, mi hija dice ‘papá es un flojo y no me gusta ese término porque así me describían cuando era joven”, exclamó al medio, haciendo un juego de palabras e indicando que padece algo que se conoce vulgarmente como “la menopausia de los hombres”: la andropausia.

Este cuadro consiste en el descenso progresivo de sus niveles de testosterona, y siendo que siempre reconoció que el sexo era algo frecuente en sus giras, dijo que “agotó todo lo bueno natural” que tenía.

Para resumir, el intérprete de Angels reconoció que su estado actual se debe a sus actos del pasado. “La realidad es que estoy hecho polvo por lo que me hice en los años 90 y parte de los 2000”, sentenció.

Para su fortuna, comparte la vida con una mujer que acepta su condición actual y lo acompaña en la búsqueda de la plenitud como pareja. Aunque el sexo ya casi está fuera de juego, se los nota felices en cada foto que publican en redes sociales o se muestran en público.