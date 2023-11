Galilea Montijo arremete contra Natalia Téllez en pleno programa de televisión: “de mí no vas a hablar”

En la más reciente emisión del programa de televisión “Netas Divinas” de Unicable, se vivieron momentos de tensión cuando Galilea Montijo arremetió contra Natalia Téllez protagonizando una fuerte discusión en vivo, desatando rumores de una mala relación entre ambas conductoras.

Las presentadoras perdieron los estribos e intercambiaron fuertes palabras que no pasaron desapercibidas para la audiencia ni para las demás conductoras, quienes prefirieron mantenerse al margen de la situación.

¿Existe rivalidad entre Galilea Montijo y Natalia Téllez? Foto: Instagram/ Netas Divinas

¿Qué desató la pelea entre Galilea Montijo y Natalia Téllez?

En la última emisión del programa "Netas Divinas", sus conductoras Paola Rojas, Natalia Téllez, Daniela Magun, Consuelo Duval y Galilea Montijo, estaban hablando de las distintas relaciones tóxicas que habían tenido, cuando la primera en tomar la palabra fue Téllez, quien nunca se imaginó que Montijo la iba a cruzar de esa manera.

Así fue que Natalia aseguró que hay cosas biológicas que influyen y pueden desencadenar en el mal humor en una relación sentimental, como desvelarse o tomar mucho. "Cuando más tóxica he sido fue cuando me desvelaba", argumentó Natalia Téllez.

Al escuchar esto, Galilea Montijo le dijo que ella no iba a interferir en sus planes, y fue aumentando la tensión cuando arremetió contra Natalia Téllez. "Con mis planes no vas a interferir. De mí no vas estar hablando", respondió Montijo.

Galilea Montijo y Natalia Téllez se cruzaron en pleno programa en vivo. Foto: Internet

Ante el fuerte comentario que lanzó Galilea Montijo las demás conductoras de "Netas Divinas" reaccionaron con risas demostrando que todo se trató de una simple broma que demuestra la buena relación que existe entre ellas.

Cabe remarca que en este 2023 el programa de Unicable, "Netas Divinas", se ha consolidado como uno de los mejores de la televisión latina, y que además cuenta con uno de los elencos más reconocidos del mundo del espectáculo mexicano conformado por figuras de la talla de Consuelo Duval, Paola Rojas, Daniela Magun, Natalia Téllez y Galilea Montijo.