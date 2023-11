El conmovedor mensaje de Carmen Villalobos por la muerte del padre de su exesposo Sebastián Caicedo

El pasado jueves 2 de noviembre, el actor colombiano Sebastián Caicedo compartió la triste noticia del fallecimiento de su padre, de quien se despidió a través de sus redes sociales con unas emotivas palabras. Asimismo, su exesposa, Carmen Villalobos, envió un conmovedor mensaje por la muerte de quien fuera su suegro durante más de una década.

Sebastián Caicedo honró a su padre dedicándole un amoroso escrito. "En tus tiempos señor. Vuela y descansa en paz MaCaCa. Te amo", escribió el actor acompañando el texto con unas fotos en las que aparece en compañía de su padre.

A través de sus redes sociales, Carmen Villalobos envío un tierno mensaje al fallecido padre de su exesposo Sebastián Caicedo. Foto: Instagram/ Carmen Villalobos

Si bien los padres del colombiano estaban separados, y él vivía con su madre y hermana, por lo que estaba más apegado a ellas, con el tiempo la relación con su padre se fue fortaleciendo hasta convertirse en grandes amigos.

Como era de esperarse, ante esta triste noticia, los fans estuvieron atentos a la reacción de Carmen Villalobos, quien fue la esposa de Sebastián Caicedo durante 13 años, y de quien se separó a mediados de 2022.

Cuidando su privacidad, pero siendo sincera con sus millones de seguidores, la actriz colombiana compartió un video a través de sus historias de Instagram donde habló de cómo se siente y cómo han transcurrido estos últimos días.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo estuvieron casados durante 13 años.

"Oigan yo sé que estoy desaparecidísima, pero es que esta semana han pasado demasiadas cosas, ha sido una montaña rusa de una cantidad de cosas que ni siquiera les puedo contar", comienza diciendo Carmen.

"Ha pasado de todo, de verdad, han sido cosas buenas, cosas no tan buenas, rabias, alegrías, tristezas, felicidad, decepción, estrellones. Y tú dices, miércoles pero qué está pasando esta semana, qué es esto, pero, como siempre, asumiendo cada cosa que llega en la vida ya sea buena o no tan buena, de la mejor manera porque siempre les he dicho que la actitud es lo más importante al momento de recibir esas cosas", finalizó.