Clarissa Molina se confiesa ante Lili Estefan en el programa “El gordo y la flaca”

Sin lugar a dudas, este 2023, que de a poco está llegando a su final, ha sido un año de muchos desafíos para Clarissa Molina tanto a nivel personal como a nivel profesional, que los ha enfrentado sin perder la alegría y con toda la fortaleza de una guerrera. Ahora, la presentadora se confesó ante Lili Estefan en una íntima conversación donde también estuvo presente Raúl de Molina, durante una de las últimas emisiones del programa de televisión “El gordo y la flaca” de Univision.

Con sus compañeros de show y la audiencia, Clarissa Molina compartió que fue un año de mucho trabajo y esfuerzo, donde ha ganado experiencia y madurez. Asimismo, en pleno programa mostraron el debut de la dominicana en “El gordo y la flaca”, y cómo ha evolucionado en todo este tiempo. Entre los halagos, todos coincidieron que con Molina fue amor a primera vista, y al día de hoy se convirtieron en una gran familia.

Clarissa Molina, Lili Estefan y Raúl de Molina hacen un gran equipo.

"Para nosotros tener a Clarissa aquí es como el habernos ganado la lotería", expresó Raúl de Molina. Por su parte, la dominicana respondió: "Yo los quiero demasiado, fue lo mejor que me pasó sin duda alguna. Me he divertido muchísimo y he aprendido muchísimo".

Así, entre recuerdos, nostalgias, y por supuesto, también risas, Lili Estefan le recordó a Clarissa el duro momento que le tocó vivir frente a cámaras. Si bien no especificó que fuera la ruptura amorosa por la que atravesó la actriz, la conductora cubana le brindó a la dominicana unas palabras de empatía.

Uno de los momentos difíciles que tuvo que afrontar Clarissa Molina en este 2023 fue su ruptura con su comprometido Vicente Saavedra.

"Este año has sentido más que nunca el amor del público. Te tocó pasar por un momento personal públicamente que es lo que me pasó a mí, y el trabajo te ha sacado adelante", dijo Lili.

A esto, Clarissa Molina se tomó el tiempo para confesarle a Estefan lo que sentía y tenía guardado en el corazón desde hacía tiempo. "Te admiro muchísimo flaca, yo te entendí más que nunca, más que nunca lo que pasaste en ese entonces, así que hay un respeto hasta mayor", expresó la también actriz.