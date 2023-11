Así de espectacular luce María Fernanda Yepes a 15 años del estreno de “Sin senos no hay paraíso”

Han pasado 15 años desde el estreno de la exitosa telenovela colombiana "Sin senos no hay paraíso", y una de las actrices que más ha destacado en esta producción es María Fernanda Yepes. Ella era la villana Yésica Beltrán, que se encargaba de reclutar las chicas.

Ese personaje fue un gran desafío para María Fernanda Yepes, ya que debía transmitir las emociones y los conflictos internos que vivía al interpretar a esta inolvidable villana. Su actuación fue aclamada por críticos y audiencias por igual, lo que le valió varios premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional.

María Fernanda Yepes tiene 42 años en la actualidad.

Pero más allá del éxito obtenido con "Sin senos no hay paraíso", María Fernanda Yepes trabajó arduamente en su carrera actoral y participó en numerosas producciones tanto en Colombia como en otros países latinoamericanos, demostrando su versatilidad al interpretar diferentes tipos de personajes como en Rosario Tijeras.

María Fernanda Yepes vive una existencia de paz y calma.

Pero hoy, a sus 42 años, María Fernanda Yepes mantiene un perfil bajo y está completamente alejada de las cámaras y de la fama. Adoptó un estilo de vida introspectivo y pasa sus días entre la naturaleza y cultivando el amor propio. De hecho, la colombiana confesó hace un tiempo que se casó un día cualquiera, en la intimidad y en medio de la selva.

María Fernanda Yepes no oculta su edad ni sus arrugas.

Cuando pisó los 40, María Fernanda Yepes dejó en su diario de Instagram: “Me gustan mis arrugas, esas líneas de expresión que con el pasar de los años se van dibujando en mi cara. No pretendo borrarlas, no las quiero esconder, para mí son un hermoso reflejo de VIDA !!! Estoy en mis 40 y no escondo mi edad. Me encanta esta etapa en la que me reconozco madura, segura, sin complejos ni carencias. Me gusta cuidarme y darle a mi cuerpo lo que necesita sin necesidad de dañarlo”.