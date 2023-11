Famosa actriz de la serie “Beverly Hill 90210” revela que el cáncer que padece se extendió a sus huesos

La famosa actriz Shannen Doherty de la popular serie “Beverly Hills 90210” reveló que el cáncer que padece se extendió a sus huesos que aún no está preparada para morir. “No quiero morir”, expresó. Y es que en 2015 le diagnosticaron cáncer de mama y se sometió a una mastectomía, quimioterapia y radioterapia. Después de que en 2017 haya anunciado por sus redes sociales que había entrado en remisión, en 2019 la enfermedad regresó y su diagnóstico era metástasis en grado 4 para el año 2020.

Ahora, en una entrevista exclusiva para la revista “People en Español”, Shannen Doherty aseguró que aún tiene mucho que dar en esta vida. "No quiero morir. No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor. No he terminado", dijo la actriz.

Shannen Doherty asegura que no está preparada para morir aún. Foto: Instagram/ Shannen Doherty

"Cuando te preguntas: '¿Por qué a mí? Por qué tuve cáncer?' y luego '¿Por qué mi cáncer regresó? ¿Por qué estoy en estadio 4?', eso te lleva a buscar el propósito más importante de la vida. La gente da por sentado que eso significa que no puedes andar, comer o trabajar y no es así. Somos gente que quiere trabajar y abrazar la vida y seguir avanzando", continuó Shannen.

Cabe recordar que, a través de su cuenta de Instagram, la actriz había compartido en junio pasado que el cáncer que padece se le había entendido al cerebro, y que tuvieron que operarle para extirparle el tumor cerebral. "Tuvieron que extirparlo y diseccionarlo para ver su patología. Fue sin duda una de las cosas más aterradoras por las que he pasado en toda mi vida", explicó.

Shannen Doherty padece cáncer de mama metastásico. Foto: Instagram/ Shannen Doherty

De acuerdo con la Organización “Susan G. Komen”, existen aproximadamente 186 mil personas que padecen de cáncer de mama metastásico, por lo que Shannen Doherty aguarda su participación en ensayos clínicos a medida que se van desarrollando nuevos tratamientos para combatir la enfermedad.

"Mi mejor recuerdo está aún por llegar. Rezo, me levanto y me acuesto dando gracias a Dios, rezando por las cosas que me importan sin pedir demasiado. Me conecta con un poder superior y con la espiritualidad. Mi fe es mi mantra", finalizó la actriz.