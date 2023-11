¡Irreconocible! Céline Dion reaparece en público tras tres años de ausencia

Reconocida en todo el planeta por su inigualable voz y una serie de éxitos memorables como My heart will go on, la vida de Céline Dion ha dado un fuerte giro de 180° desde que fue diagnosticada con una compleja enfermedad. Tras haberse recluido un tiempo, recientemente reapareció en público y su cambio ha sido notable.

Pasaron ya varios meses desde que Céline Dion se había alejado del ojo público, a tres años de ese bajo perfil que adquirió cuando le diagnosticaron Síndrome de persona rígida, una enfermedad neurológica muy particular que la afectó considerablemente.

Céline Dion reapareció públicamente después de tres años.

Sin embargo, por estos días la estrella sorprendió a sus seguidores al asistir a un emocionante juego de hockey sobre hielo entre los Canadiens de Montreal y los Golden Knights de Las Vegas. Si bien no fue en un evento de su rubro, su aparición pública no pasó desapercibida y las fotos que se viralizaron por estas horas lo demuestran.

Acompañada por sus hijos René y los gemelos Nelson y Eddy -de 22 y 13 años respectivamente-, la intérprete del icónico hit de la película Titanic fue recibida con honores, con una enorme calidez y afecto por sus admiradores.

En videos que circulan en las redes sociales, se la puede ver interactuando con los jugadores después del juego y compartiendo con ellos unas cálidas palabras de aliento: "Solo permanezcan saludables, fuertes, hagan lo que mejor saben hacer". La emoción fue total.

Un momento conmovedor ocurrió cuando Céline Dion conversó con Martin St. Louis, entrenador de los Montreal Canadiens, quien le agradeció su presencia. Todo esto forma parte de la admiración y el respeto que la cantante ha cosechado a lo largo de su trayectoria.

La reaparición pública de Céline Dion emocionó a todos.

La estrella también compartió un momento especial con Chantal Machabée, vicepresidenta de comunicaciones del equipo de hockey, quien publicó una fotografía del encuentro en sus redes sociales con un mensaje cariñoso.