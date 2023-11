Alejandra Espinoza se sincera y habla por primera vez de sobre su salud mental

Alejandra Espinoza se ha convertido en una de las figuras más populares en las redes sociales debido a cómo se muestra con sus millones de seguidores. La querida conductora mexicana no finge tratando de pintar una vida perfecta, pero sí comparte sin filtros su día a día, y cuando es necesario, abre su corazón demostrando que es un ser humano con virtudes y errores. Ahora por primera vez habló se su salud mental y de su trastorno de ansiedad.

Este miércoles, a través de sus historias de Instagram, donde acumula más de 3,7 millones de seguidores, Alejandra Espinoza llevó adelante una dinámica con sus fans de preguntas y respuestas.

Alejandra Espinoza acostumbra a interactuar con sus seguidores a través de sus redes sociales. Foto: Instagram/ Alejandra Espinoza

"¿Qué te falta por hacer?", quiso saber una de sus seguidoras. "Deseo con todo mi corazón encontrar la persona indicada que me pueda orientar para poder crear una fundación para ayudar a personas a desarrollar pequeños negocios. Hablo con tantísimas personas y me topo con talentos guardados que no pueden explotar simplemente porque no tienen la orientación o alguien que les dé un empujón o motivación", expresó la ganadora de la primera edición del reality show “Nuestra Belleza Latina” de Univision.

Los seguidores continuaron con el cuestionario virtual. "¿Has llegado a sufrir de ansiedad y depresión?", le preguntó otra fanática. Si bien Alejandra Espinoza pudo haber respondido ambiguamente o también evitado hacerlo, la también actriz se sinceró y por primera vez habló de su salud mental.

Alejandra Espinoza reveló que sufre de ansiedad. Foto: Instagram/ Alejandra Espinoza

La protagonista de la telenovela “Corazón Gerrero” respondió abiertamente. “Sí, tengo episodios de ansiedad muy fuertes y frecuentes. Tomo terapia para poder controlarlos”, reconoció Alejandra Espinoza.

Este sinceramiento de varios artistas como Alejandra, sin lugar a dudas ayuda a otras personas que sufren los mismos problemas de salud mental y no se animan a decirlos públicamente, lo que hace que este tema se normalice y puedan tomarse medidas para combatirlo.