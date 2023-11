Las desgarradoras palabras de la supermodelo Linda Evangelista a sus 58 años de edad

La reconocida modelo canadiense Linda Evangelista, de 58 años, confesó recientemente que ya no soporta verse en el espejo. Su radical cambio físico le dejó una fuerte depresión clínica, ya que en 2016 se sometió a un tratamiento de CoolSculpting que la dejó "deformada permanentemente", según sus propias palabras.

En una entrevista con The Sunday Times, Linda Evangelista compartió abiertamente sus sentimientos sobre su apariencia y cómo ha afectado su vida. "Ya no me culpo. Ya no soy dura conmigo misma", dijo. "Y lo que la gente siente por mí todavía me molesta un poco, pero antes me molestaba mucho. Ahora sé que no he hecho nada malo".

Así fue el cambio drástico de Linda Evangelista.

Frente a esta situación, Linda Evangelista también habló sobre su papel como madre y cómo ha encontrado consuelo en esa faceta de su vida. "Durante mucho tiempo pensé que sí había hecho algo malo. No me he librado completamente de ello, pero trabajo duro para librarme de la culpa y la vergüenza", dijo. "Y no dejo que me arruine la vida. Volví a terapia. Y ahora soy la madre más divertida que existe. Si algo hago bien es eso, ser mamá. Creo que mi hijo es genial".

Además de compartir sus luchas internas con respecto a su apariencia física, Linda Evangelista se sinceró sobre su vida amorosa. Según ella, no tiene ningún interés en retomarla y lleva poco más de siete años sin tener una cita. "Ya no quiero acostarme con nadie", confesó, y agregó: "No quiero oír a nadie respirar a mi lado”.

Linda Evangelista se sinceró sobre su vida amorosa.

Las desgarradoras palabras de Linda Evangelista resonaron entre sus seguidores y admiradores alrededor del mundo. Su valentía al hablar abiertamente sobre sus luchas personales fue elogiada por muchos como un acto inspirador.