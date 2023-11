La historia poco conocida de Roberto Gómez Bolaños a 9 años de su partida

En el año 2014, Roberto Gómez Bolaños falleció por problemas respiratorios a los 85 años de edad. Este actor que dio vida a personajes entrañables como el Chavo del 8, El Chapulín Colorado y Chespirito sigue vigente en la memoria de los latinoamericanos. Cómo olvidar sus famosas frases “Es que no me tienen paciencia”, “Fue sin querer queriendo” y “Se me chispoteó”.

Hoy a 9 años de su partida, este emblemático personaje de la pequeña pantalla es recordado gracias a su trayectoria y su legado. Roberto Gómez Bolaños nació en el año 1929 en la Ciudad de México. Inició sus estudios de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no los terminó.

Roberto Gómez Bolaños falleció en 2014.

Sin embargo, Roberto Gómez Bolaños sabía que su futuro estaba en el mundo del entretenimiento. Así que dio sus primeros pasos como creativo publicitario, luego en la radio y en la década del 50 ya era un consagrado guionista. Participó en varios proyectos televisivos y también en películas.

Roberto Gómez Bolaños interpretó al Chavo del 8 por casi una década.

Desde 1971 hasta 1980 figuraría en la televisión con su personaje más emblemático y más conocido en 20 países del continente americano: El Chavo del 8. En esta serie, Roberto Gómez Bolaños interpretó a un niño de 8 años y huérfano que vivía en una vecindad y dormía dentro de un baúl.

El origen de este personaje se debe a un sketch que escribió el actor en 1971 de un niño que discute con un vendedor de globos en un parque. Y aunque es poco conocida su vida privada, Roberto Gómez Bolaños tuvo seis hijos y dos matrimonios, el segundo con Florinda Meza, después de haberla cortejado por un largo tiempo mientras actuaban juntos. Su historia de amor duró 40 años hasta el día de su fallecimiento.